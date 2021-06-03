Hızlı İnternet İçin Yol Açıldı: İnterneti Hızlandıracak QUIC Nedir?

İnternet standartlarını kurmakla sorumlu örgüt, Internet Engineering Task Force (IETF), QUIC veri transfer protokolünün yeteri kadar olgunlaştığını ve artık 1974'ten beri internette veri iletimi için kullanılan Transmission Control Protocol'ün (TCP) yerine geçmeye hazır olduğunu açıkladı.
Artık resmi bir internet standardı olarak kabul edilen QUIC bir çevrimiçi servis geliştiren herkes tarafından kullanılabilir ve hızın öne çıktığı durumlarda son derece yüksek performans gösteriyor. QUIC ilk önce 2013'te bir Google Chrome iyileştirmesi olarak sunulmuştu. Bundan sonra, protokol farklı kapsam ve uygulamalarda denendi ve 2016'da onay için IETF'ye sunuldu.
Bununla birlikte, eski protokol etrafında oluşturulmuş çok sayıda mevcut hizmet olduğundan dolayı, TCP'den QUIC'e geçiş kolay olmayacak gibi görünüyor. Bu nedenle, geniş ve hızlı bir geçiş olası değil. Bunun yerine, piyasa oyuncularının yavaş yavaş başlaması bekleniyor. Yeni standardın hizmetleri en çarpıcı performans kazanımlarına sahip olacak şirketlerden başlayarak yavaş yavaş benimseneceği düşünülüyor.
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