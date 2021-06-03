Hızlı İnternet İçin Yol Açıldı: İnterneti Hızlandıracak QUIC Nedir?

Google'ın yıllardır geliştirmekte olduğu QUIC protokolü kullanıma geçmeye hazır. Neredeyse on yıl önce Google tarafından genel internetin çekirdeğine yapılması tavsiye edilen yükseltmeye nihayet yeşil ışık yakıldı ve önemli hız ve güvenlik iyileştirmelerinin önü açıldı.