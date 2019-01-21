Tüm Galaxy S10'ların Görüntüsü Sızdı
Öğrenmediğimiz yanı pek kalmayan Galaxy S10'un üç modeli birden, kılıfla birlikte iyice göründü!
Gelecek ay tanışacağımız Samsung Galaxy S10 modelleri, şimdiden tam karşımızda. Telefonların isimlerinin de Galaxy S10E, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus olacağı ortaya çıktı.
Tanınmış sızdırıcı Evan Blass'ın paylaştığı görüntünün gerçek olma ihtimali yüksek. Telefonlar kılıfla görüntülendiğinden tasarımı tam olarak göremiyoruz. Arkadaki kameraları ise kolayca seçebiliyoruz. Buradan Galaxy S10E'nin çift arka kamera, diğer üst seviye modellerin üç arka kamerayla geleceği anlaşılıyor. Önde ise sağ üste dikkatle bakıldığında delikli tasarımı görebiliyoruz. Galaxy S10 Plus'ın çift ön kamerası olduğundan, ön yüzdeki yuva daha geniş.
Paylaşılan görselde soldan sağa sırayla Galaxy S10E, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ı görüyoruz. Görüntü, parmak izi sensörünün arka yüzde değil, ekranın içinde olacağını da doğruluyor diyebiliriz.
Galaxy S10'un ülkeye göre Exynos 9820 veya Snapdragon 855 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Telefonların tanıtımı 20 Şubat'ta gerçekleşecek; bu tarihte Samsung'un yapacağı bir sürpriz kalıp kalmadığı, merak konusu. Aynı etkinlikte katlanan Galaxy telefonla da tanışma ihtimalimiz var.
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