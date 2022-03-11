Türk Telekom Geleceğe Gençlerle "Start" Veriyor

Türk Telekom, hayallerini ve yeteneklerini daha da ileriye taşımak isteyen genç yeteneklerin kariyer yolcuğuna desteğini sürdürüyor. Türk Telekom'un bu yıl "Start'la Geleceğine Değer Kat" sloganıyla başlattığı genç yetenek programı, 'Start Stajım' ve 'Start Yeni İşim' olmak üzere iki ayrı kategoride yürütülüyor.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ''Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, gençlerimize yaptığımız her yatırımı ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. 'Start' programıyla gençlere güçlü bir kariyer deneyimi sunarken, ülkemizin en büyük kurumsal okullarından biri olan Türk Telekom Akademi ile genç yeteneklerimizin kariyer gelişimini destekliyoruz. 'Start' kapsamında Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitim Programları, Gelişim Danışmanlığı Desteği, Mentorluk, Kapsamlı Oryantasyon Programı, İnovasyon Projeleri ve Uzaktan Çalışma imkânı gibi fırsatları içeren dopdolu bir program sunuyoruz. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının merkezindeki Bilgi Teknolojileri başta olmak üzere Ürün ve Segment Yönetimi, Veri Analitiği, Müşteri Deneyimi Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları başvuru alanlarıyla yeni mezunlara ve üniversite öğrencilerine kapımızı açıyoruz. Türk Telekom olarak genç yeteneklerimize iş fırsatı sunmaya ve güçlü bir gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.
'Start'la Geleceğine Değer Kat' sloganıyla dikkat çeken programın başvuruları https://turktelekomkariyer.com.tr/start web sitesi üzerinden yapılabilecek ve 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek.
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