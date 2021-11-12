Türkiye'nin ilk 500 Şirketinin Çözümü Casper'dan

Günümüzde artık teknolojisiz bir iş dünyası düşünülemiyor. İş yapış şekilleri ve faaliyetlerin yönetimi gibi tüm süreçler kurumlarda teknolojik çözümlerle yürütülüyor. Türkiye'nin ilk 500 şirketinin %20'sine kurumsal çözümler sunan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, uzman mühendisleri, yerinde üretim imkanı ve geniş ürün yelpazesiyle her kuruma ve ihtiyaca yönelik iş ortaklarının son teknolojiden faydalanmasını sağlıyor.