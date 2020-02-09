Tuşları Değiştirmeye İzin Veren PowerToy Yolda

Microsoft'un klavye tuşlarının hatta klavye kısayollarının işlevlerini değiştirmeye izin veren PowerToys aracı, yolda!

Tuşları Değiştirmeye İzin Veren PowerToy Yolda

Microsoft, yakında Windows 10 kullanıcılarının klavye kısayollarını yeniden tanımlamalarına izin verecek. Bu, PowerToys'a eklenecek yeni araç sayesinde gerçekleşecek.

2019'da yazılım devinin yeniden dirilttiği PowerToys, PowerRename, Shortcut Guide, Fancy Zones gibi bir dizi faydalı araçtan oluşuyor. Yeni Klavye Kısayolları Yöneticisi aracı ise Github'da anlatıldığı üzere tuşların işlevlerini başka tuşlara atamanıza izin veriyor ve bununla kalmıyor, bazı klavye kısayollarını da kişiselleştirmenizi mümkün hale getiriyor.

Klavye Kısayolları Yöneticisi'nin sunduğu işlevler bugün üçüncü parti araçlar tarafından da sunuluyor, ancak bunlar genellikle belirli kısıtlamalara sahipler. Örneğin Sharpkeys adlı araç, her tuşun işlevini değiştiremiyor ve klavye kısayollarının görevini değiştirmek gibi bir işlevi bulunmuyor.

Aracın gelecekte sistem çapındaki klavye kısayollarını değiştirmeye de izin verebileceğine inanılıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çinliler Corona Virüsü'ne karşı köpeklerine de maske takmaya başladı
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Korku filmi izlemek neden hoşumuza gider? Korku filmi izlemek zararlı mı yararlı mı?
Günün En çok Okunanları
Motorola Logolu Yeni 2020 Ducati Motosiklet Tanıtıldı!
Tuşları Değiştirmeye İzin Veren PowerToy Yolda
Çocuklar, Scratch Cup 2020'de Kendi Şehirlerini Tasarladı
Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo, Play Store'a Alternatif için Bir Araya Geldi
AMD Ryzen İşlemcileri İçin Güzel Haber

 

 