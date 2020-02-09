Tuşları Değiştirmeye İzin Veren PowerToy Yolda

Microsoft, yakında Windows 10 kullanıcılarının klavye kısayollarını yeniden tanımlamalarına izin verecek. Bu, PowerToys'a eklenecek yeni araç sayesinde gerçekleşecek.
2019'da yazılım devinin yeniden dirilttiği PowerToys, PowerRename, Shortcut Guide, Fancy Zones gibi bir dizi faydalı araçtan oluşuyor. Yeni Klavye Kısayolları Yöneticisi aracı ise Github'da anlatıldığı üzere tuşların işlevlerini başka tuşlara atamanıza izin veriyor ve bununla kalmıyor, bazı klavye kısayollarını da kişiselleştirmenizi mümkün hale getiriyor.
Klavye Kısayolları Yöneticisi'nin sunduğu işlevler bugün üçüncü parti araçlar tarafından da sunuluyor, ancak bunlar genellikle belirli kısıtlamalara sahipler. Örneğin Sharpkeys adlı araç, her tuşun işlevini değiştiremiyor ve klavye kısayollarının görevini değiştirmek gibi bir işlevi bulunmuyor.
Aracın gelecekte sistem çapındaki klavye kısayollarını değiştirmeye de izin verebileceğine inanılıyor.
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