Twitter, Bu 3 Uygulamayı Kapatıyor
Twitter, özel olarak geliştirdiği bu 3 uygulamasını kapatmaya karar verdi!
Eğer televizyonunuzda Twitter kullanıyorsanız size kötü bir haberimiz var. Twitter bugün yaptığı açıklamada Xbox One, Roku ve Android TV uygulamalarını kapatacağını söyledi. Uygulamalar 24 Mayıs Perşembe gününden, yani bugünden itibaren hizmeti durduracak.
Farklı platformlardaki uygulamalarını düzenleyip tek bir çatı altında toplamaya çalışan şirket, bu hedefe yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Örneğin Windows 10 ve Windows 10 Mobile Twitter uygulamaları şu an PWA sürümüne geçmiş durumda ve en son işletim sistemi sürümüne geçmeyen kullanıcılar 1 Haziran'dan itibaren bu uygulamaları kullanamayacak. Buna Windows 8.1, Windows Phone 8.1 ve Windows 10 sürümleri de dahil.
Eğer akıllı televizyonunuzdan Twitter'ı ziyaret etmek isterseniz, geliştiriciler televizyonun internet tarayıcısını kullanmanızı tavsiye ediyor. Şimdilik kapanan uygulamaların PWA sürümleri ile yer değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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