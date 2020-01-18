Twitter'a Düzenleme İşlevi Günün Birinde Gelecek mi

Twitter kullanıcılarının (pek düşünmeden) hayalini kurduğu tweet düzenleme işlevi, bir gün gelecek mi? CEO Jack Dorsey cevapladı!

Twitter'a Düzenleme İşlevi Günün Birinde Gelir mi?

Twitter, en çok hangi işlevlerin istendiğine dair bir istatistik yayınlamıyor, ancak en çok istenen şeyin "tweet'leri düzenlemek" olduğunu tahmin etmek zor değil. Böyle bir işlevi bekliyorsanız, boş yere heveslenmeyin çünkü firma, bunu muhtemelen hiçbir zaman yapmayacağını tekrarlıyor.

Wired'de yayınlanan bir videoda çeşitli soruları cevaplayan Twittter CEO'su ve kurucu ortağı Jack Dorsey, tweet düzenleme işleviyle ilgili soruya yine "hayır" cevabını verdi.

Dorsey, bunun ilk başta SMS mesajlarını düzenlemenin mümkün olmamasından kaynaklandığını ancak daha sonra yeni zorluklar çıktığını söyledi. Örneğin tweet'lediğiniz şey binlerce kez retweet'lendiğinde, bu tweet'i değiştirmeniz, tweet'i paylaşan herkesin paylaştığı içeriği değiştirmeniz anlamına geliyor.

Dorsey, Twitter'ın size bir dakikalık bir düzenleme süresi verebileceğini, ancak bu durumda da tweet'in gönderilmesi için bir dakika beklemeniz gerekeceğini söylüyor.

Facebook gibi birçok sosyal platform, paylaşılan içerikleri düzenlemenize izin veriyor. Ancak Facebook'ta düzenleme geçmişini görmeniz mümkün. Belki de Twitter kullanıcıları, gerçekten sorun olmayan bir sorunu böyle bir işlevle çözebileceklerini düşünüyorlar. Hangisi olursa olsun Dorsey, böyle bir işlevin 2020'de gelmeyeceğini, muhtemelen hiç gelmeyeceğini söylüyor.

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