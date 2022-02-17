Twitter, İçerik Geliştiricilere Ethereum ile Bahşiş Verme Dönemini Başlattı

Twitter, kripto paralar konusunda hiç de tutucu bir şirket değl. İçerik üreticilere Bitcoin ile bahşiş vermek imkanı sunan sosyal ağ devi, şimdi de kullanıcılara Ethereum ile bahşiş vereme seçeneğini aktif hale getirdi.
Bu gelişme, ayrıca Barter, Paga ve Paytm dahil olmak üzere bir üçlü ödeme hizmeti için destek de ekliyor. Birinin Twitter profilindeki bahşişler simgesini ziyaret ederek bahşiş göndermeniz mümkün. Eğer siz de bahşiş almak istiyorsanız ve en az 18 yaşındaysanız, profilinizi düzenleyebilir ve bahşişleri etkinleştirebilirsiniz.
Twitter'ın hamlesi yalnızca daha fazla insanın bahşiş vermesine imkan sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital içerik oluşturucuların belirli ülkelerde faaliyet göstermesini daha pratik hale getiriyor. Ayrıca daha geniş bir bahşiş verme yelpazesi sayesinde, içerik üretenlerin daha fazla bahşiş alabileceğini düşünüyor.
Have you set up Tips on your profile yet so it's easy for people to show their support?
Yes: Cool, we've added Paga, Barter by Flutterwave, Paytm, and the option to add your Ethereum address.
No: What are you waiting for? Here's how: https://t.co/Id5TwTpnCF— Twitter Support (@TwitterSupport) February 16, 2022
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