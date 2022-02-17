Twitter, İçerik Geliştiricilere Ethereum ile Bahşiş Verme Dönemini Başlattı

Bitcoin konusunda zaten oldukça hevesli olduğu bilinen Twitter, şimdi de içerik üreticilere verilen bahşişler için Ethereum kullanılabileceğini duyurdu.

Twitter, Ethereum ile bahşiş kabul etmeye başladı!

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