Kripto Paralarla Ödeme Almaya Hazırlanan Devlere Bir Yenisi Daha Katıldı!

Uber de Tesla'nın izinden giderek gelecekte kripto paraları kabul edeceğini açıkladı. Ama bunun için bir de şartı var: Daha sürdürülebilir olmaları...

  • Levent Öztürk
Uber de gelecekte kripto kabul edeceğini açıkladı.

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