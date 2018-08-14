Twitter Lite Yeni Özellikleriyle Türkiye'de!
Twitter Lite, içinde Türkiye'nin de olduğu 21 ülkede daha, yeni işlevlerle beraber kullanıma açıldı!
İster mobil bağlantı hızları göz dolduran metropollerde, ister mobil verinin yavaş olduğu taşralarda olalım, birçoğumuz sosyal medyayla etkileşimde bulunmadan duramıyoruz. Twitter ise düşük bağlantı hızı ve sınırlı mobil veriye sahip kullanıcılar için bir adım attı ve Twitter Lite (boyutu sadece 3MB) uygulamasını yayınladı.
Bugün itibariyle, içinde Türkiye'nin de olduğu 21 ülkedeki kullanıcılar uygulamayı indirebiliyor. Uygulamanın desteklenmeye başlandığı diğer ülkeler arasında Arjantin, Belarus, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Fas, Nikaragua, Paraguay, Romanya, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Yemen ve Zimbabve bulunuyor.
Kapsanan bölgelerin arttırılmasının dışında Twitter Lite'a anlık bildirimler de eklendi. Bunun yanı sıra gece modu, yer imleri ve otomatik görüntülenecek video ve resimler için ayarlar da eklenen özellikler arasında. Twitter, bağlantı 2G veya 3G hızlarıyla sınırlı olduğunda bile içeriğin hızlı bir şekilde yüklenebileceğini iddia ediyor.
Daha çok kişiye ulaşmak için atılmış bir adım gibi görünse de Twitter'ın bu hamlesinin altında yatan bir daha sebep daha var. Şirket son çeyrekte aylık aktif kullanıcı sayısında büyük bir düşüş kaydetmişti ve bunu telafi etmek istiyor.
Yavuz Şimşek
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