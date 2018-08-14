Twitter Lite Yeni Özellikleriyle Türkiye'de!

Twitter Lite, içinde Türkiye'nin de olduğu 21 ülkede daha, yeni işlevlerle beraber kullanıma açıldı!

Twitter Lite Yeni Özellikleriyle Türkiye'de!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

HONOR 10 FIRSATI!

TEKNOLOJİK OKUL İHTİYAÇLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Android, Operatörler Yüzünden Açıklarla Dolu!
İşte Android Go'lu Venus Go, Özellikleri ve Fiyatı
Create@Alibaba Cloud Yarışması Sonuçlandı
Galaxy Note 9'dan Daha Ucuz 5 Alternatif!
SD Kart Kullanan Uygulamalardaki Tehlike

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir