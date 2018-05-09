Twitter'a Şifreli "Gizli Sohbetler" Geliyor

Twitter, uçtan uca şifreli "Gizli Sohbetler" özelliğini geliştiriyor.

Twitter'a Şifreli "Gizli Sohbetler" Geliyor

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