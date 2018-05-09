Twitter'a Şifreli "Gizli Sohbetler" Geliyor
Twitter, uçtan uca şifreli "Gizli Sohbetler" özelliğini geliştiriyor.
Bir bilgisayar bilimi öğrencisi olan Jane Wong, Twitter uygulamasında "Gizli Sohbetler (Secret Conversations)" adlı bir seçenek keşfetti. Görünüşe bakılırsa şirket, platformu üzerinde uçtan uca şifreli Direkt Mesajlar özelliğini test ediyor. Bu sayede Twitter'ın kendisi bile sohbet içerisinde ne konuşulduğunu görmesi imkansız olacaktır.
Ünlü ihbarcı Edward Snowden 2016'da Twitter CEO Jack Dorsey'e attığı tweet'te kendi kendini silen ve uçtan uca şifreli bir mesajlaşma sistemi istediğini söylemişti. Aradan yaklaşık iki yıl geçtikten sonra bu özelliğin Twitter'a geliyor olması Snowden ve gizliliğini arttırmak isteyen tüm kullanıcıları mutlu edecektir.
Özellikle Rusya ve İran gibi bazı ülkelerin Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarını yasaklamaya çalışmasına karşı yeni sosyal medya hizmetlerinin şifreli mesajlaşma kullanmaya başlaması hem alternatifleri arttıracak hem de uçtan uca şifreli mesajlaşmayı daha da yaygın hale getirecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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