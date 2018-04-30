Twitter'dan Haber Makaleleri için Yeni İşlev
Twitter, haber bağlantıları içeren paylaşımları için Facebook'a benzer bir işlev sunmaya başlıyor!
Haber sitesi olma yolunda ilerleyen microblogging sitesi Twitter, birden fazla tweet'i tek bir haber makalesiyle ilişkilendirmeye yönelik işlevini sunmaya başladı.
Haber bağlantısı, Twitter ana sayfanızda küçük bir ön izleme şeklinde görünecek. Bu ön izlemeyle birlikte onu paylaşanları ve tweet'lerini gruplandırılmış olarak göreceksiniz.
Twitter'ın bu işlevi Facebook'un haber kaynağında kullandığı yönteme benzese de, canlı haber yayını yapan siteleri andırıyor ve daha derli toplu bir görünüm sunuyor. Bağlantı gruplandırma işlevi şu an Android, iOS ve web'deki tüm kullanıcılara sunuluyor. İşlevi görmüyorsanız, çok kısa bir zaman içinde görmeye başlayacaksınız.
Zeynel A. Öztürk
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