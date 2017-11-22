Uber, Volvo'dan 24.000 Adet Araba Alıyor!
Dev şirket, kendi otonom otomobil filosunu kurmak için Volvo'ya tarihin en büyük siparişlerinden birini verdi!
Uber, bir araç paylaşımı firmasından evrilip ulaşım sağlayıcı olma yolunda büyük bir adım daha attı. Firma, yaptığı duyuru ile 24.000 adet Volvo XC90 alacağını duyurdu ve bu da araç paylaşımı firmasının ilk büyük filo satın alımı olacak. Uber, SUV'lerin teslimini 2019 ile 2021 yılları arasında alacak ve daha sonra bu araçları kendi algılayıcıları ve teknolojisi ile donatarak, tamamen otonom, sürücüsüz yolcu seyahatlerine uygun hale getirecek.
XC90 araçlarının satış fiyatı 47.000 dolar olarak belirlenmiş durumda ve bu da satın alımın bir milyar doların üzerinde değere sahip olması anlamına geliyor. Firma, aslında Uber ile beraber üç yıldır çalışıyor; araç paylaşımı firmasının kendi istediği gibi özelleştirebileceği, temel otonom teknolojisine sahip olan bir araç geliştirme çalışmaları bu süre boyunca devam ediyordu. Ayrıca Uber'in Ford ve Daimler ile de anlaşmaları var.
Uber'in hedefi sürücüsüz yolcu araçları sunmak ve bu da, bu tür bir hizmetin ekonomik olarak mantıklı olması için tek yol olarak görülüyor. Uber'den Jeff Miller'ın Reuters'a söylediği üzere bu iş "ancak araç kullanıcısını denklemden çıkarttığınızda bir ticari iş alanı haline dönüşüyor."
Ancak Uber ve geri kalan herkesin bu hedefe ulaşması için daha çok yol var. Uber, Pittsburgh'da Ford Fusion ve diğer otonom araçlar ile yolculuk imkanı sunmaya çalışıyor. Ancak bu yılın başlarında firma, insan sürücülerin ortalamada her mil başına (1 mil yaklaşık olarak 1.6km) bir kere direksiyona geçmesi gerektiğini açıklamıştı.
Ayrıca görünene göre şehir sakinleri de sözü verilen iş imkanları ve diğer avantajların ortaya çıkmaması ardından testlerden sıkılmaya başlamış durumdalar. Bütün bunların yanı sıra Uber, Google'ın Waymo'su ile de bir teknoloji hırsızlığı davası içerisinde bulunmakta...
Levent Öztürk
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