Ubuntu'nun Arkasındaki İsimden Uygulama Geliştiricilerine Güvenlik Desteği

Ubuntu'nun arkasındaki firma Canonical, uygulama geliştiricilerinin güvenliği kendilerine bırakmasını istiyor ve bunun için dev bir adım daha attı.

  • Levent Öztürk
Ubuntu'dan dev bir güvenlik adımı daha

Kısa bir süre önce yayınlanan ve bazı container'larda açıklar bulan Snyk güvenlik raporunda, Ubuntu'nun "temiz" olduğu bildirilmişti. Ubuntu'nun arkasındaki Canonical firması da, bu gelişme üzerine güçlendirilmiş dosyalardan oluşan bir portföy yayınladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Canonical, güvenli dosya portföyünün standartlaştırılmış teslimi için Docker Hub'ı tercih ederek Docker'la ortaklık kurdu.

Firma yeni kütüphanesinde bir de SSS yayınladı ve herhangi bir Yaygın Açık ve Zayıflığı (CVE) bildirildikten sonraki 24 saat içerisinde kapatma sözü verdi.

Canonical'ın LTS portföyü hem bedava hem de ticari seçenekleri içeriyor ve Redis, Nginx, Grafana, Prometheus gibi öne çıkan açık kaynaklı yazılımlar için yaklaşık bir düzine seçim sunuyor.

Kütüphanedeki tüm güçlendirilmiş dosyalar beş yıllık bedava güvenlik bakımına sahip olacak. Canonical'ın Ubuntu Pro programının ücretli müşterileri ise ek olarak beş yıllık daha güvenlik bakımı kazanacak.

Canonical'ın duyurusu, Docker tarafından son iki ayda başlatılan güvenlik ile ilgili ikinci büyük girişim olmakta. Geçtiğimiz ay da uygulama güvenlik firması Snyk, Docker Hub üzerinde yayımlanan dosyalara güvenlik tarama yeteneklerini sunduklarını duyurmuştu...

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