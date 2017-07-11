Ubuntu, Windows Store'a Geldi!
En popüler Linux dağıtımlarından Ubuntu, beklendiği gibi Windows'un uygulama mağazasında görünmeye başladı
Ubuntu, SUSE ve Fedora'nın Windows mağazasına geleceğini Microsoft'un Mayıs'taki Build 2017 geliştirici konferansında öğrenmiştik. Ubuntu artık Insider kullanıcıları tarafından Windows mağazasından indirilebiliyor.
Ubuntu'yu mağazadan herhangi bir Windows 10 uygulaması gibi indirebiliyorsunuz. Böylece Windows 10 ve Linux uygulamalarını çift önyüklemeye gerek kalmadan, yan yana çalıştırabiliyorsunuz. Bununla birlikte bu işlevselliğin bu sene yayınlanacak olan Windows 10 Fall Creators Update yayınlanana dek resmi olarak sunulmayacağı söyleniyor.
Buna karşın en son Windows 10 Insider Preview yapılarını kullananlar, Ubuntu'yu PC'lerine indirebilecekler. Windows mağazasında yer alan uygulamanın sürümü 20170619.1 ve yapısı Ubuntu 16.04 LTS olarak görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın