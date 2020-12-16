Uçak Modu Tam Olarak Nedir; Ne İşe Yarar? İşte Bilmeniz Gerekenler...

Tüm akıllı telefonlarda gördüğümüz uçak modu tam olarak nedir, ne işe yarar? Uçak modu açıkken ne yapabilir; ne yapamazsınız? BUçak modu hakkında bilmeniz gereken her şey içeride...