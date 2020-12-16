Uçak Modu Tam Olarak Nedir; Ne İşe Yarar? İşte Bilmeniz Gerekenler...

Uçak modu, tüm akıllı telefonlarda gördüğümüz özel bir seçenek. Peki ama bir uçak simgesi ile belirtilen bu mod, yani uçak modu nedir? Uçak modu tam olarak ne işe yarıyor? Uçak moduna alınan bir telefonda neler yapılabilir; neleri yapamayız?
Uçak Modu Nedir?
Uçak modu, telefonunuzun mobil bağlantısı başta olmak üzere Wi-Fi, Bluetooth gibi bağlantıları devre dışı bırakıyor. Çoğu havayolu şirketi uçuş sırasında mobil bağlantıyı yasakladığı için bu modun adı, uçak modu olarak kaldı. Mobil bağlantıların uçakları etkileyip etkilemediği bir tartışma konusu, ancak her zaman tedbirli olmakta fayda var.
Uçak Modu Güç Tasarrufu Sağlar mı?
Evet, uçak modu pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Telefonunuzdaki bağlantıya yönelik bileşenler, uygulamalardan gelen uyarılar, baz istasyonu bağlantısı, konum kontrolü gibi işlemler için sürekli olarak güç tüketirler. Uçak modu bunların hepsini birden kapattığı için hem pil ömrü uzayacak, hem de telefonunuz daha hızlı şarj olacaktır.
Uçak Modunda Wi-Fi Kullanılabilir mi?
Çoğu telefon, uçak modunda Wi-Fi ağlarına bağlanmanıza izin veriyor. Tabi bunun için, uçak modunu aktif hale getirdiğinizde kapanan Wi-Fi özelliğini tekrar açmanız gerekecek. Telefonunuz izin veriyorsa, birkaç saniye sonra uygun Wi-Fi ağlarını görecek ve dilediğinize bağlanabileceksiniz.
Havayolu şirketlerinin çoğu artık uçuş sırasında Wi-Fi bağlantısı sunuyor. Bu hizmet sunuluyor ise uçak modunda Wi-Fi'yi açarak internete bağlanabilirsiniz. Uçaklar sadece 3.000 metre yükseklikte Wi-Fi'ye izin veriyor, bu yüzden kalkış ve iniş sırasında Wi-Fi'yi kapalı tutmaya dikkat edin.
Uçak Modunda Bluetooth Çalışır mı?
Wi-Fi'deki durum burada da geçerli. Uçak moduna geçtiğinizde Bluetooth kapatılır ancak çoğu telefon, Bluetooth'u tekrar açmanıza izin veriyor. Bu sayede kablosuz kulaklıklarınızı, klavyenizi ve benzer cihazları telefonunuzla eşleştirebilirsiniz.
Uçak Modu Veri Kullanıyor mu?
Hayır, çünkü uçak modu mobil ağa bağlanmanızı engeller. Tabi bu durum, yukarıda da anlattığımız gibi Wi-Fi açılırsa değişecektir.
Uçak Modunun Açıkken Oyun Oynanır mı?
Oyunlarda çıkan reklamlardan nefret ediyorsanız, uçak modu işinize yarayabilir. Oyun esnasında uçak modunu etkinleştirmeniz, birçok oyunda reklamların gizlenmesini sağlayacaktır. Ancak bu çözüm, sürekli olarak internet bağlantısı gerektiren oyunlarda işe yaramayacaktır.
Peki Ya Alarmlar Çalışmaya Devam Eder mi?
Evet, alarmlarınız uçak modunda da çalışacaktır. Alarmların internet bağlantısına ihtiyacı olmadığı için uçak modundan etkilenmiyorlar. Hatta uçak modunda Google Asistan ile alarm kurabilirsiniz.
Sosyal Medya Uçak Modunda Çalışır mı?
Çalışmaz, çünkü sosyal medya siteleri internet üzerinden çalışıyor.
Uçak Modunda SMS veya Arama Gelir mi?
Uçak modunda mobil hizmet ile bağlantı kurulmadığından kısa mesaj veya çağrı işlevleri çalışmayacaktır. Sizi arayanlar, telefonunuz kapalıyken olduğu gibi sesli mesaja yönlendirilirler. Size gönderilen kısa mesajları telefonu açtıktan sonra alabilirsiniz.
Uçak Modunda Nasıl Müzik Dinlenir?
Spotify gibi hizmetler internet üzerinden akış yaptıkları için çevrimdışı çalışmayabilirler. Spotify'ın ücretli Premium üyeliğine sahipseniz, müzikleri telefonunuza indirebilir, böylece uçak modunda da müzik dinleyebilirsiniz.
Para ödemek istemiyorsanız, sahip olduğunuz müzikleri telefonunuza kopyalayarak müzik dinleyebilirsiniz.
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