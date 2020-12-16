Evinizde, Dev Bir Örümcekle Yaşamaya Ne Dersiniz? Üstelik 1 Yıl Boyunca...

Facebook'ta yaptığı bir açıklamada Avustralyalı Jake Gray, bir yıldır bir dev huntsman örümceği ile yaşadığını ve "büyümesini gözlemlediğini" söyledi. Jake ayrıca hayatından memnun olduğunu ve örümceğin daha ne kadar büyüyebileceğini de merak ettiğini belirtti.
Basına yaptığı açıklamada, "Huntsman örümceklerine, hamamböceğine olan iştahları nedeniyle her zaman hoşgörü gösteriyoruz ve zararlıları öldürmek için toksik kimyasallar kullanmıyoruz" diyen Jake ailesi ile birlikte örümceğe "Charlotte" adını koyduklarını ve oğlu Jack ve kızı Bella'nın bu yaratıktan hiç korkmadığını da ekledi.
Çizgili huntsman örümceği olarak bilinen Holconia immanis, aslında zehirli bir örümcek ancak zehrini insanlar üzerinde kullanmıyor. Saldırmanın aksine, insanlardan kaçıyor ve eğer ısırırsa da, etkisi çok ağır olmuyor. Verebilecekleri tek zarar, aşırı korkan insanların kaçmaya çalışırken kendilerine zarar vermesi oluyor.
2016'da böyle bir vaka yaşanmış ve bir adam otomobil sürerken koluna düşen örümcekten korkarak kaza yapmıştı. Bu tür örümceklerin 15 santimetreye kadar büyüyebilecekleri biliniyor.
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