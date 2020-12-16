Evinizde, Dev Bir Örümcekle Yaşamaya Ne Dersiniz? Üstelik 1 Yıl Boyunca...

15 santimlik bir örümcek görsek, muhtemelen arkanıza bile bakmadan kaçarız. Ama böyle bir örümcekle aynı evde, üstelik 1 yıldır birlikte yaşayan ve yaşamaya devam edeceğini söyleyen birileri de var...