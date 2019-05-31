Ucuz Galaxy Note 10'a Küçük Pil!
Bu sene ilk defa iki farklı model olarak geleceği söylenen Galaxy Note 10'un "ucuz" modeli, piliyle kullanıcılarını üzebilir!
Bu seneki Galaxy Note'un iki farklı model olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Yeni gelen bilgiler ise "daha ucuz" olacak modelin pil kapasitesinin 3.400mAh olacağını söyledi.
Galaxy Note 9'un 4.400mah kapasitesine göre çok aşağıda kalan bu pil değeri, endişeye yol açabilir. GalaxyClub'ın keşfettiği bilgi, bir Galaxy Note 10 modelinin Galaxy S10e'nin 3.000mAh'lik pilinden sadece biraz daha güçlü bir pil sunacağını gösteriyor. Buradan çıkarılan anlam ise Samsung'un Galaxy S10e'ye benzer bir hamleyi Galaxy Note için yapmak istediği. İsmini henüz bilmesek de bir "Galaxy Note 10e", Note deneyimini çok fazla para harcamadan yaşamaya izin verebilir.
İki Galaxy Note 10 modeli arasında başka farklar da olabilir. Üst düzey olan modelin dört arka kamerayla ve çift ön kamerayla gelmesi bekleniyor. Diğer modelin ise üç arka kamera ve tek ön kamerayla geleceği söyleniyor. Bununla birlikte iki model de 25 watt'tan daha güçlü bir hızlı şarj özelliğine sahip olacak.
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