"Ucuz" Galaxy S10e'den Kareler Sızdı
Samsung'un uygun fiyatlı Galaxy S10 modeli nasıl görünecek? Cevabı yeni sızıntı veriyor...
Galaxy S10 Lite adıyla bilinen Samsung Galaxy S10e'ye ait görüntüler, internete sızdı.
Galaxy S10e'nin, amiral gemisi Galaxy S10'a uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyor. WinFuture'ın paylaştığı "basın görsellerine" göre telefon, birçok açıdan amiral gemisi modelden farklı olacak. Ancak S10e'nin S10 ve S10 Plus ile paylaşacağı bir özelliğin, yandaki parmak izi tarayıcısı olabileceği anlaşılıyor. Galaxy S10e çizimlerinde önde ve arkada bir parmak izi tarayıcısına rastlanmıyor.
Galaxy S10e'nin ekran boyutunun 5,8 inç olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında S10e'de yalnızca çift arka kamera bulunuyor. Galaxy S10 ve S10 Plus'ın arkasında üç kamera bulunuyor.
Büyük modellerde olduğu gibi, bu modelde de bir çentik yok, bunun yerine delikli tasarım kullanılıyor. Gövdenin altında ise bir kulaklık girişi var gibi görünüyor.
Önceki sızıntılar, bize Galaxy S10e'nin 3.100mAh pille geleceğini söylemişti. Bu kapasite, Galaxy S10'un 3.400mAh ve Galaxy S10 Plus'ın 4.100mAh pilinin biraz gerisinde. Cihazın 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı sunan yalnızca bir boyut seçeneğinin olacağı söyleniyor.
Yine de henüz doğrulanmayan bu bilgilere kesin gözüyle bakmamakta fayda var. Samsung'un MWC 2019'un birkaç gün öncesinde, 20 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte ayrıntıları öğreneceğiz.
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