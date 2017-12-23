Ünlü strateji Civilization İçin Dev Bir Adım Daha!
Efsanevi strateji oyunu Civilization, artık tüm ihtişamı ile, PC oyununu aratmayacak bir biçimde iPad'e geldi!
Hareket halindeyken Civilization oynamak, içerik açısından "kırpılmış" olan Revolution oyunlarından birini oynamak anlamına geliyor. Bu oyunlar her ne kadar iyi olsalar da, gerçek oyunun yerini tutmuyor. Ancak görünene göre artık bu tavizi vermek zorunda kalmayacaksınız.
Aspyr Media, Civilization VI'yı iPad için yayınladı ve bu yayın bütün oyunu içeriyor. Eğer bir imparatorluğu ele geçirmek veya bilim alanında ilerlemek için eve ulaşmayı bekleyemiyorsanız, çantanızda bir de Apple tablet taşımanız gerekecek. Sıra tabanlı oyunun hem görsel hem de işlemci açısından ne kadar yüksek gereksinimlere sahip olduğu düşünülürse, bunun küçümsenecek bir başarı olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Bu çabaya uygun bir şekilde de Aspyr, uygulamaya standart bir bilgisayar oyunu gibi yaklaşıyor ve bu yaklaşım, ciddi sistem gereksinimleri ile yüksek bir fiyatı da içeriyor. Oyunu çalıştırmak için iPad Air 2, 2017 iPad veya herhangi bir iPad Pro gibi göreceli olarak yakın zamanda sunulmuş bir tablete ihtiyaç duyuluyor. Oyunun ilk 60 turu bedava olsa da, oyuna devam edebilmek için 4 Ocak'a kadar 30 dolar, daha sonrasında 60 dolar ödemeniz gerekiyor.
Levent Öztürk
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