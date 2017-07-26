USB 3.2 ile Aktarım Hızı İki Katına Çıkacak!

USB'nin aktarım hızını ikiye katlayacak yeni USB standardı, USB 3.2 ortaya çıktı!

USB 3.2 ile Aktarım Hızı İki Katına Çıkacak!

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