USB Flaş Diskinizi Korumanın 3 Kolay Yolu!
USB belleğinizdeki verileri parolayla koruma altına almanın en kolay yollarını açıklıyoruz!
USB flaş bellekler, PC'ler arasında dosyalarımızı taşımak için harika cihazlar. Ancak küçük boyutları, onları taşımayı kolaylaştırdığı kadar kolayca kaybolmalarının da önünü açabiliyor. Peki UBS belleğinizdeki dosyalarınızı nasıl koruyabilirsiniz?
Donanımsal şifrelemeye sahip bir USB belleğiniz yoksa, ücretsiz çözümlerle benzer bir güvenlik seviyesine ulaşabilirsiniz.
1. Dosyaları tek tek parolayla kaydedin: Tüm klasörleri ve dosyaları şifrelemekle uğraşmak istemiyorsanız, dosyalarınızı parolayla kaydedebilirsiniz. Word, Excel gibi birçok program, dosyalarınızı bir parola yardımıyla şifrelemenize izin veriyor.
2. Şifreli bölüm oluşturun: Bu alanda size yardımcı olacak araçların çoğu yönetici izinlerine gerek duyuyor ancak bu durumda dosyalarınızı her yerde kullanmanız mümkün olmayabilir. Rohos Mini Drive, yönetici izni olmadan da çalışan bir araç ve ücretsiz sürümde 2GB'a kadar parola korumalı, şifreli, gizli bir bölüm oluşturmanıza olanak tanıyor. Sadece flaş sürücünüze yüklediğiniz araç, AES 256 bit anahtarla on-the-fly şifreleme sunuyor.
3. Tüm flaş sürücünüzü şifreleyin: TrueCrypt'in selefi VeraCrypt, direkt olarak flaş sürücüsünden çalışabiliyor ancak yönetici izinlerine ihtiyaç duyuyor. Ücretsiz sürümde 2GB'lık sürücülerle kısıtlısınız. VeraCrypt, farklı algoritmalarla on-the-fly şifreleme sunuyor ve sanal şifreli diskler oluşturabildiği gibi, tüm bölümü veya cihazı şifrelemenize de izin veriyor.
Tüm bu çözümlere alternatif olarak şifreli .zip veya .rar arşivleri de oluşturabilirsiniz. Ancak bu durumda dosyalarınıza erişmek için öncelikle onları bir klasöre açmanız gerekecektir.
Zeynel A. Öztürk
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