USB Kablosu En Fazla Kaç Metre Olabilir, Ne Kadar Uzatılabilir?

Bir USB kablosu en fazla ne kadar uzun olabilir? Peki USB kablolarını uzatmak ne kadar mümkün? İşte aklınızdaki soruların net cevapları.

USB Kablosu Ne Kadar Uzatılabilir?

Elektrik kablolarını uzatmanız mümkün olabilir, peki aynısını USB kablolarında da yapmak mümkün mü?

USB kabloları, bazı kısıtlamalar nedeniyle dilediğiniz kadar uzatmanıza olanak tanımıyor. Teoride USB 2.0 cihazlarını 5 metre uzunluğunda (USB 2.0 tanımlamasına göre) bir kabloyla kullanmanız mümkün. Ancak kablo uzadıkça bağlantının kalitesi düşecektir. 10 metrelik bir kabloda cihazınız bağlantı kurmayı başaramayabilir. USB 3'ün maksimum kablo uzunluğu ise 3 metre olarak belirtiliyor.

USB uzatma kabloları, özellikle web kamerası gibi bağlantının hassas olduğu belirli cihazlarda sorunlara yol açabiliyor. Web kamerası için kendi güç kaynağına sahip USB hub'larını kullanmanız veya bilgisayarın kendisini web kamerasına doğru taşımanız öneriliyor. Bununla birlikte kendi güç kaynağına sahip USB uzatma kablolarının, bağlantı kalitesini garantilemediğini söyleyelim. Örneğin buradaki 10 metrelik uzatma kablosunun açıklamalarında, web kamerası ve telefonları şarj etmek için kullanılmayacağı açıkça belirtiliyor.

Dolayısıyla kablosunu uzatmak istediğiniz şey bir web kamerası ise, kamera yerine kablosuz olarak çalışan telefonunuzu bir tripod ile kullanmanız daha yerinde olabilir. Bunun haricindeki cihazlarda kabloyu önerilen mesafeleri aşarak uzatmanız halinde, işiniz biraz şansa kalıyor.

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