Koronavirüs'e Karşı Karantina Kararları Alınmasaydı, Milyonlar Ölebilirdi

Bir epidemiyolog ekibinin iddiasına göre, Koronavirüs bulaşmasını azaltmak için uygulamaya koyulan karantinalar ve benzer diğer müdahaleler, 11 Avrupa ülkesinde 3 milyon kişinin hayatını kurtarmış olabilir. Diğer tüm modellemeler gibi, bu çalışma da varsayımları temel alıyor ve bunların bir kısmı oldukça tartışmalı olabilir. Ancak bu modelleme ile beraber, top bir kez daha karantinaların gereksiz olduğunu savunanlara geçmiş oluyor.
Mart ayı boyunca Avrupa'daki ülkeler, üretim tesislerini kapayarak ve sokağa çıkma yasağı ilan ederek SARS-CoV-2'nin yayılmasını kontrol altında tutmaya çalıştılar. Kimse virüsün ne kadar bulaşıcı olduğunu veya ölüm oranını bilmediğinden dolayı, herkesin tahminlerle hareket ettiği söylenebilir. Yapılan modellemeler, bu önlemlerin alternatifi olan Toplum Bağışıklığı Stratejisi'nin ne kadar ölümcül olabileceğini gösteriyor.
Her ne kadar Covid-19 tehlikesini göz ardı eden kişilerin halen çok fazla olduğu söylenebilse de, geçtiğimiz üç hafta içerisinde hastalık hakkındaki bilgi havuzu muazzam bir şekilde doldu. Daha önceki modellemeyi gerçekleştiren aynı ekip, öğrenilenleri de ekleyerek 11 Batı Avrupa ülkesinde alınan kararların etkilerini tahmin etmek için modellemeyi tekrar gerçekleştirdi.
Imperial College MRC Center for Global Infectious Disease Analysis'ten Dr. Samir Bhatt, inceledikleri Avrupa ülkelerinin tamamında bulaşma seviyelerinin yüksek seviyelerden kontrol altındaki seviyelere indiğini söyledi. Bhatt ve arkadaşlarının yaptıkları tahmine göre, 4 Mayıs tarihine kadar 11 Avrupa ülkesinde 12-15 milyon kişi hastalanmıştı ve bu da nüfusun %3.8'ini temsil etmekteydi. Bu sayı da aynı dönem içerisinde bu ülkelerde 130.000 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ancak ekibin vardığı sonuçlara göre yapılan müdahaleler olmasaydı, virüs nüfusun çok büyük bir kısmına bulaşacak ve fazladan 3.1 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olacaktı.
Araştırmacılar, modellerindeki bazı zayıf noktaları da kabul ediyor. Hükumet müdahalelerinin doğası ve zamanlaması ülkeden ülkeye değişiklik ve hatta bazı durumlarda ülke içerisinde bile değişiklik gösteriyordu. Devam eden salgın sırasında, tam olmayan ve raporlamada sistematik ön yargılar bulunan ölüm verilerini kullandıklarını ve bu verilerin gelecekte tekrar incelenebileceğini kabul ediyorlar. Bu tekrar inceleme de virüsün ne kadar hızlı yayılmış olabileceği tahminlerini değiştirebilir.
Araştırmacılara göre, 11 ülkenin tamamı virüsün yayılma hızını kontrol altına almayı başarmış durumda. Ancak pek çok müdahalenin hemen hemen aynı anda yapılması sebebiyle araştırma, hangi müdahalenin en etkili yöntem olduğu konusunda bir tahminde bulunamıyor.
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