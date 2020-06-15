Koronavirüs'e Karşı Karantina Kararları Alınmasaydı, Milyonlar Ölebilirdi

Koronavirüs'e karşı alınan karantina - sokağa çıkma yasağı kararları ve yapılan müdahaleler sadece Avrupa'daki 11 ülkede 3 milyon kişinin hayatını kurtarmış olabilir.