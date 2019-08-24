Üst Seviye iPhone'lar, Farklı Bir İsimle Gelebilir!
Bu seneki iPhone'ların bazılarının, sürpriz bir isimle gelebileceği, bir kez daha iddia edildi!
Apple'ın yeni telefonlarının neredeyse her özelliğiyle ilgili dedikodulara rastladık. Bloomberg'in yeni bir raporu, önceki bazı dedikoduları doğrularken, yeni bilgiler de veriyor.
İlk olarak Apple'ın yeni iPhone modellerinde yeni bir isimlendirme yapacağı söyleniyor. Daha önce de duyduğumuz iddiaya göre iPhone XS ve XS Max'ın ikisi de Pro uzantısını taşıyacak. Bunlara ek olarak iPhone XR'nin de yeni bir sürümü tanıtılacak. Rapora göre yeni Pro telefonların odak noktasında kamera olacak. Geniş açılı fotoğraflar için üçüncü lens eklenecek ve üç kamera, aynı anda fotoğraf çekecek. Rapora göre fotoğraf çözünürlüğü, yeni telefonlarla birlikte yükselecek ve "bazı geleneksel kameralara rakip olacak". Düşük ışık performansının da iyileşeceği belirtiliyor.
iPhone XR'nin yerine gelecek olan telefon ise ikincil bir telefoto kameraya sahip olacak.
Yeni Apple telefonları A13 işlemciyle gelecek, ancak yoğun matematiksel işlemlere özel "matrix" adlı ek bir işlemciye de yer verecek. Bu işlemci, artırılmış gerçeklik gibi işlevlerde kullanılacak. Apple'ın Pro modellerine "ters yönde şarj" özelliğini de ekleyeceği iddia ediliyor.
Face ID'nin yeni sürümü ise daha geniş bir görüş açısına sahip olacak ve telefonun kilidini açmayı kolaylaştıracak. Telefonların tasarımı, mevcut iPhone'lardan çok farklı olmayacak. Bazı modellerin mat kaplamayla gelebileceği ve 3D Touch'ın artık sunulmayacağı söyleniyor. Birkaç yıldır iPhone'larda gördüğümüz parmak basıncı algılama işlevi 3D Touch'ın yerini, iPhone XR'deki uzun dokunma alacak.
iPad'lere gelirsek, etkinlikte yeni iPad Pro modelleri de tanıtılacak ve bu modeller, görünüş olarak büyük ölçüde geçen seneki modellere benzeyecekler. Kamera ve doğal olarak işlemci alanında geliştirmeler olacağı söyleniyor. Rapor, ekran boyutunun 9,7 inç'ten 10,2 inç'e yükseleceğini iddia ediyor. Rapor, 16 inç MacBook Pro'nun da geleceğini doğrularken, incelen çerçeveler sayesinde boyutunun önceki 15 inç modele yakın olacağını söylüyor.
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