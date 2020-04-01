Üst Seviye Oyun Performansı İçin Hangi Ekran Kartını Seçmeli?

Oyun dünyasına hemen her ay yüksek bütçeli, harika hikaye örgüsüne sahip, üst düzey görsellik sunan ve süresiz multiplayer yolculuğu vadeden birbirinden başarılı yapımlar katılıyor. Bu oyunlardan en iyi performansı elde edebilmek için kuşkusuz iyi bir ekran kartına ihtiyacınız var. Bu noktada seçenekleri iyi değerlendirmeli ve içinize sinen, sizi uzun süre taşıyacak bir ekran kartını seçmelisiniz.
Oyun dünyası için önemli kilometre taşlarından biri kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan konusu Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisi oldu. NVIDIA'nın Ray Tracing teknolojisini tanıtmasıyla beraber başlayan Işın İzleme yolculuğu, DLSS desteği ve NVIDIA'nın SUPER ekran kartlarıyla beraber şu an parlak dönemini yaşarken, oyuncular kuşkusuz bu gelişmeden pek mesut. Zira Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisiyle birlikte sınıf atlayan yeni nesil oyunlar, özellikle yine NVIDIA'nın kısa bir süre önce duyurduğu DLSS 2.0 desteğiyle beraber, önümüzdeki dönemde gerçeklik noktasında oyunculara yeni bir dünya vadederken, bu dönemde, yüksek performans için referans tasarımları güçlendiren ekran kartları, oyuncuların yeni silahı olacak. AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G de bunlar arasında başı çeken bir model oluyor. Peki, neden?
AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G
AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G, sahip olduğu özelliklerle beraber NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER referans tasarıma önemli özellikler kazandırıyor ve performansı önemli ölçüde arttırıyor. Gelişmiş soğutma sistemi, yeniden tasarlanan RGB ışıklandırmaları, metal arka plakası, tam 7 video çıkış desteği, 2 yollu NVIDIA NVLink desteği bulundurması ve 4 yıl garantisi ile beraber oyuncuların uzun yıllar boyunca AAA oyunlarda aksamadan performans almasını sağlayacak bir ekran kartı olduğu gibi, kuşkusuz oyun dışında, profesyonel işler için de kullanılabilecek kaslı bir model. Şimdi AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G'nin sahip olduğu özelliklere tek tek yakından bakalım.
Çok Yönlü Soğutma Sistemi
İyi bir ekran kartı için bakılması gereken önemli noktalardan biri kuşkusuz ürettiği güç olduğu kadar, bir diğer nokta ise bunun devamlılığını, yani kararlılığını sağlayabilmesi için soğutma sistemi. AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G de kararlı bir hız aşırtma performansı sağlaması ve uzun ömürlü olabilmesi için WINDFORCE STACK 3x 100mm soğutma sistemini kullanıyor.
Üzerinde 3 adet 100 mm'lik fanlara yer veren ekran kartı, böylece kart boyunca 300 mm'ye varan fanlarıyla beraber düzgün bir hava akışı sağlıyor. Ancak bunu farklı bir yolla yapıyor.
Gigabyte'ın "alternatif eğirme" adını verdiği bir fan sistemini gözeten AORUS, ortadaki fanı, diğer 2 fanın ters yönünde döndürerek, oluşan türbülansı engelliyor ve böylece iç yüzeye ulaşacak hava akış basıncını arttırıyor. Bu sayede standart dönüş yapan ekran kartlarına göre pürüzsüz bir hava akımı ile daha iyi ısı dağılımı sağlayan ekran kartı, kullandığı kompozit ısı boruları ile hava akımının yalnızca GPU'ya değil, aynı zamanda MOSFET ve VRAM'e temasına imkan tanıyor. Ekran kartının iç yüzeyindeki saf bakır ısı borusunun şekli, GPU ile doğrudan temas alanını en üst düzeye çıkartıyor ve ısı transferini arttırıyor. Öte yandan metal plaka temasıyla VRAM'i de kaplıyor. Tüm bunlarla beraber ekran kartı, yük altında çalıştığında ve grafiği en ağır oyunlar da dahil olmak üzere, stabil bir soğutma sağlayabiliyor.
AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G'deki fanların bir diğer önemli özelliği de, 3D Aktif Fan özelliği göstermesi. Bunun anlamı, eğer ekran kartı düşük yükte çalışıyorsa, yani yeteri kadar ısınmıyorsa, kart üzerindeki fanlar pasif durumda kalarak çalışmıyor. Bu sayede güç gerektirmeyen uygulamalarda kasa içinde ekstra fan sesi de engellenmiş oluyor.
Yenilenen RGB Işıklandırma ve Kaslı Tasarım
AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G, kuşkusuz kaslı bir ekran kartı. Yüksek güç, üst düzey bir soğutma sistemi ve arka tarafı boydan boya koruma altına alan metal plaka ile beraber büyük bir kart olduğu aşikar ki, bu tür tasarımlar oyuncuların da kuşkusuz gözdesi.
Öte yandan RGB ışıklandırmalarıyla da dikkat çeken bir kart, AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G. Ön yüzünde, az önce de bahsettiğimiz fan sistemi çevresinde RGB ışıklandırmalara yer veren ekran kartı, ortadaki fanın üzerinde de yine RGB aydınlatmalı AORUS logosunu taşıyor.
RGB renk cümbüşü yalnızca ön tarafla sınırlı değil. Kartın kenarında yine AORUS yazısı, arka metal plaka üzerinde de yine geniş bir alanda kendine yer bulan AORUS logosuyla birlikte RGB ışıklandırma ekran kartının geneline yansıyor. Eğer sisteminizdeki diğer donanım bileşenleri de RGB ışıklandırmaya sahipse, RGB Fusion 2.0 yazılımı ile ışıklandırmayı tüm sisteminizle senkronize edebiliyor ve böylece ışıl ışıl yanan bir sisteme sahip olabiliyorsunuz. RGB Fusion 2.0 yazılımı üzerinden 12 farklı RGB efektini belirleyebilir, manüel olarak seçeceğiniz renkler arasında degrade geçiş sağlayabilirsiniz.
2 adet 8 pinlik güç girişinden güç sağlayan AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G, buradaki LED'leriyle size anlık bilgilendirmede bulunuyor. Eğer buradaki ışıklar açıksa, güç kablosu bağlı değil. Işıklar kapalıysa ise stabil güç sağlanıyor anlamına geliyor. Öte yandan ışıklar yanıp sönüyorsa, güçte bir dalgalanma var; sistemi çalıştırmadan önce güç kaynağını kontrol etmeniz gerek. Bu ön bilgilendirme sistem sağlığı için bilhassa önemli.
7 Video Çıkışı Desteği
AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G'nin NVIDIA'nın referans tasarımına göre önemli bir diğer katkısı da bağlantı noktalarında karşımıza çıkıyor. Referans tasarımda toplam 5 video çıkışı varken, AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G'de toplam 7 farklı bağlantı noktası mevcut. Referans tasarıma göre ek 2 HDMI bağlantı noktası daha getiren AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G, böylece daha fazla bağlanabilirlik ve esnek kullanım gözetiyor.
AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G'de toplam 3 adet HDMI 2.0b, 3 adet DisplayPort 1.2 ve VirtualLink destekli USB-C portu mevcut durumda. Böylece çoklu monitör kullanımında size yeterli desteği sağlayacak olan ekran kartı, VR, yani sanal gerçeklik gözlüğü ile oyun oynamak isteyenlere de gerekli desteği sağlıyor.
Bu noktada kartın, NVIDIA NVLink desteğinden de bahsetmek gerekiyor. 4K oyun veya VR oyunlarda en üst düzeyde performans sağlamak için 2 özdeş kartla kullanım olanağınız var. NVIDIA NVLink (NVIDIA SLI) köprüsü ile beraber 2 adet AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G'yi yan yana konumlandırabilir ve tamamen senkronize şekilde performansı iki kata ulaştırabilirsiniz.
Üst Seviye Performans
Baştan beri bahsettiğimiz gibi AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G oldukça güçlü bir ekran kartı. Referans tasarım 1815 MHz taban frekansa sahipken, AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G, fabrika çıkışında hız aşırtma ile 1860 MHz hız sağlıyor.
8 GB GDDR6 belleklerinden güç kazanan ekran kartı 256-bit bellek veri yoluna sahip. 3072 CUDA çekirdeği, 496 GB/s bellek veri yolu ve 15500 MHz bellek saat hızıyla beraber üst seviye oyunlar için ideal olan ekran kartı, ayrıca sezgisel AORUS Graphics Engine ile beraber performansı yönetebilmeniz için tüm optimizasyonları elinizin altına getiriyor.
AORUS Graphics Engine üzerinden çekirdek saat hızlarını, fan performansını, sağlamak istediğiniz güç değerlerini tamamen kendi tercihinize göre ayarlayabilir, gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun sonucunda da oyunlardan ve profesyonel kullanımlarda video render işlemlerinizden maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Elbette bizim konumuz oyun ve elimizdeki AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G de RTX, yani NVIDIA'nın Ray Tracing teknolojisine sahip bir ekran kartı. Peki, Ray Tracing özelliği nedir? DLSS ne işe yarar? Şimdi AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G ile yapabileceklerinizi anlamlandırabilmek adına kısaca bunlardan da sizlere bahsedelim.
Ray Tracing Nedir?
Kabaca tabiriyle bahsedecek olursak, Işın İzleme, gerçek dünyada ışığın ne şekilde hareket ettiğini göz önünde bulundurarak bir sahnenin görüntüsünü çizen bir grafik oluşturma yöntemi olarak nitelendirilebilir. Bunun RTX ile oyunlara yansıması ise ışığın fiziksel davranışını simüle ederek, gerçek zamanlı olarak nesnelerle etkileşime geçebilmesini sağlamaktan geçiyor. Yani daha basit olarak şu şekilde ifade edebiliriz: Oyun içindeki çevre yansımaları tamamiyle açık.
Peki, bunun bize oyunlarda ne gibi bir katkısı var? Bu şekilde elbette daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabiliyoruz. Artık iyiden iyiye oyundaki karakterlerin dudaklarını okuyabildiğimiz, yüz modellemelerinin çok gerçekçi göründüğü bir oyun dünyasında, RTX de yeni bir kilometre taşı oluyor. Böylece oyundaki karakterlerin farklı ışık koşulları altındaki gölgeleri birbirinden farklı, camdan içeri sızan bir ışığın odayı aydınlatışı daha canlı ve suyun yansıması daha gerçekçi olabiliyor. Ve bunun değişimini oyun içinde gerçek zamanlı olarak anlık şekilde takip edebiliyorsunuz.
İlk olarak Battlefield V'te karşımıza çıkan sonrasında ise Ray Tracing desteği ile optimize olarak piyasaya çıkan yeni oyunlarla beraber daha zengin bir yelpazeye genişleten Işın İzleme teknolojisi, en somut örneğini patlama ve alev sahnelerinde, doğa koşullarında ve çevredeki objelere düşen ışıklar altında gösteriyor. Özellikle su üzerindeki yansımalar şahane görünürken, bunun ne önemi var diye düşünmeyin. Zira görsellik, oyunun yarattığı dünyaya adapte olabilmeniz açısından önemli bir atmosfer katkısı sağlıyor -ki oyuncular bunun önemini gayet iyi biliyorlar.
DLSS Nedir?
Bilindiği gibi oyunlarda yıllardır Anti-Aliasing adında kenar yumuşatması sağlayan bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde, oyunda bu özelliği devreye soktuğunuzda, oyunlarda gördüğünüz kenar kırılmaları mümkün mertebe düzeltiliyor. TAA ve MSAA şeklinde de karşımıza çıkan Anti-Aliasing teknolojisi, oyunlardaki kenar kırılmalarını düzeltirken ise, ekran kartına ek yük getiriyor ve bu da performans kaybına sebep oluyor.
NVIDIA'nın RTX kartlarıyla getirdiği DLSS, yani Deep Learning Super Sampling teknolojisi ise, altyapısında yapay zekayı kullanarak bu işi GPU'ya ek yük bindirmeden yapıyor ve bu da oyunlarda Anti-Aliasing gibi FPS'den çalmıyor.
NVIDIA, kısa bir süre önce DLSS 2.0 güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme ile beraber yapay zeka derin öğrenme örnekleme sistemleri çok daha verimli hale gelecekken, böylece oyunlardaki görüntü kalitesi de kuşkusuz artacak.
Oyuncular İçin İyi Seçenek
AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G, bahsettiğimiz RTX ve DLSS desteğinden de yararlanan, sahip olduğu diğer özelliklerle beraber oyuncular tarafından uzun yıllar boyunca kullanılacak bir ekran kartı oluyor. Fabrika çıkışında hız aşırtmaya sahip olması, gelişmiş soğutma sistemi, yenilenen RGB tasarımı, çok sayıda kaynağa aynı anda görüntü sağlayabilmesi, üst seviye performans göstermesi ve bunların yanı sıra uzun yıllar boyu kullanılabilecek yapıda olmasıyla, "üst seviye oyun performansı için hangi ekran kartını seçmeli" sorusunun cevabını tek başına veriyor. Bunlara ilave olarak 4 yıllık garanti desteği de sağlıyor.
Gigabyte, standart 3 yıllık garantinin yanı sıra AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G ekran kartı için ücretsiz olarak ek 1 yıl daha koruma sağlıyor. Bundan yararlanmak için bu adres üzerinden kayıt olarak 4 yıllık garanti elde edebiliyorsunuz.
Peki, AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G'yi nereden satın alabilirsiniz? AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G ekran kartını itopya üzerinden bu bağlantıya tıklayarak satın alabiliyorsunuz.
AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G Teknik Özellikleri
GPU: GeForce RTX 2080 SUPER
Çekirdek Saat Hızı: 1860 MHz (Referans Kartı: 1815 MHz)
RTX-OPS: 65
CUDA Çekirdekler: 3072
Bellek Saat Hızı: 15500 MHz
Hafıza Boyutu: 8 TR
Bellek Tipi: GDDR6
Bellek Veriyolu: 256 bit
Bellek Bant Genişliği (GB / sn): 496 GB/sn
Arayüz: PCI-E 3.0 x 16
Dijital Maksimum Çözünürlük: 7680x4320@60Hz
Çoklu Görüntü Desteği: 4
Boyutlar: 59.9 x 290 x 134.31 mm
PCB Yapısı: ATX
DirectX: 12
OpenGL: 4.6
Önerilen PSU: 650W
Güç Konektörleri: 8 pin x 2
Bağlantılar: DisplayPort 1.4 (3 adet), HDMI 2.0b (3 adet), USB Tip-C (VirtualLink desteği)
SLI Desteği: 2 yollu NVIDIA NVLINK
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