NVIDIA, Half-life: Alyx Güncellemesini Yayınladı!

NVIDIA oyuncuları, yeni sürücü güncellemesiyle "Control" ve "MechWarrior 5: Mercenaries" için DLSS 2.0'a sahip olurken Half-life: Alyx için de oyuna hazır! NVIDIA, VR hayranlarının merakla beklediği Half-life: Alyx için GeForce Game Ready Sürücü güncellemesini yayınladı.

NVIDIA, Half-life: Alyx Güncellemesini Yayınladı!

NVIDIA, VR hayranlarının merakla beklediği Half-life: Alyx için GeForce Game Ready Sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürücü ayrıca Control ve Mechwarrior 5: Mercenaries DLSS 2.0 sürümünü etkinleştirirken Resident Evil 3 and Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için de en iyi oyun deneyimini sunuyor.

Game Ready Sürücüler, çoğu büyük oyun için lansman günü ya da öncesinde, en iyi performans ve kusursuz oyun deneyimi sunmak üzere hazırlanıyor. Tüm NVIDIA Game Ready Sürücüleri, Microsoft WHQL sertifikalı olarak yayınlanıyor.

Half-life: Alyx VR için Game Ready Sürücü güncellemesi

Lansman sırasında bir oyun için mümkün olan en iyi performansa ve kaliteye sahip olmak çok önemlidir ve VR oyunlarında bu durum daha da önemli hale geliyor. Oynanış sorunları veya hataları VR deneyimini bozabiliyor. NVIDIA'nın uzun süredir devam ettirdiği Game Ready Sürücü programı, performansı ve gecikmeyi optimize ederek mümkün olan en iyi deneyimi sunuyor, bu da özellikle sorunsuz ve hatasız bir sanal gerçeklik oyunu için büyük önem arz ediyor. Bugün yayınlanan Game Ready sürücüsü ise Half-life: Alyx için en iyi VR deneyimini beraberinde getiriyor.

Control ve Mechwarrior 5: Mercenaries için DLSS 2.0 güncellemesi

NVIDIA Game Ready Sürücü'lerinin bir başka önemli özelliği, GeForce kullanıcılarına yeni özellikler eklemek için bir dağıtım mekanizması şeklinde çalışması olarak göze çarpıyor. En son sürücü güncellemesi ise bu doğrultuda Control ve Mechwarrior 5: Mercenaries için DLSS 2.0 desteğini getiriyor.

RTX Tensör Çekirdekleri ile güçlendirilen DLSS 2.0, oyunlar için güzel, keskin görüntüler oluştururken kare hızlarını artıran yeni ve geliştirilmiş bir derin öğrenme sinir ağı sistemi olarak dikkat çekiyor. Görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve çözünürlüğü artırmak için performans boşluğu sağlıyor.

Acer XB273GX G-SYNC uyumluluğu

Son olarak, bu sürücü ile Acer XB273GX ekran G-SYNC uyumlu ekranlar listesine ekleniyor.

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