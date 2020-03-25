NVIDIA, Half-life: Alyx Güncellemesini Yayınladı!

NVIDIA oyuncuları, yeni sürücü güncellemesiyle "Control" ve "MechWarrior 5: Mercenaries" için DLSS 2.0'a sahip olurken Half-life: Alyx için de oyuna hazır! NVIDIA, VR hayranlarının merakla beklediği Half-life: Alyx için GeForce Game Ready Sürücü güncellemesini yayınladı.