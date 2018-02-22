uTorrent Açıkları Kullanıcıları Tehlikeye Atıyor

Popüler torrent istemcisi uTorrent'te bulunan güvenlik açığı, hack'lerin kapısını açıyor!

  • Ali Ruhi Öztürk
uTorrent Açıkları Kullanıcıları Tehlikeye Atıyor

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