Uygulamaların dinlemelerinden korkarken

Uygulamaların dinlemelerinden korkarken, ekran görüntülerini paylaştıkları ortaya çıktı!

Uygulamaların dinlemelerinden korkarken...

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