Uzaktan Ateş Ölçebilen Termal Kameralar Tedbir Almayı Kolaylaştırıyor

Yeni Coronavirus salgını sonrasında özellikle halka açık mekanlardaki endişe artarken, normal değerlerin üzerindeki ısıyı algılayabilen termal kameralara yönelik talep artıyor.

Koronavirüs'te Termal Kamera Tedbiri

Termal kameralar, iç mekanlarda noktasal ısı ve yüksek ateş tespitine yönelik kullanımıyla bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin yüksek olduğu yerlerde stratejik noktalara konumlandırılarak vücut ısısı normal değerlerin üzerinde olan kişilerin riskli bölgeye girmeden engellenmesine olanak sağlıyor.

Ortamdaki yüksek ısıları tespit edebilen termal kameralar hakkında konuşan Sensormatic Teknoloji Yönetimi Direktörü Dr.Serdar İnce,  "Termal kameralar, noktasal ısı tespiti ve istendiğinde derece ölçüm özelliği ile toplumsal mekanlarda kullanımda fayda sağlıyor. Son dönemde maalesef ülkemizde de rastlanan Coronavirüs gibi üzücü olaylarda tedbir almayı kolaylaştırabiliyorlar. Örneğin bu cihazları 36oC vücut sıcaklığına ayarlayarak, güvenli bir mesafeden kişilerin yüksek ateşi olduğunu anlamak mümkün oluyor" dedi.

AVM, ofis, okul, hastane, havalimanı gibi ortamlarda yüksek riskin önüne geçiyor

Termal kameralar, kalabalık ortamlarda hızlı bir şekilde kontrol gerçekleştirebilmeleriyle yüksek risk oluşmasının önüne geçiyor. Isı bilgisini veriye dönüştürerek belirli bir nesne ya da görüntüyü analiz edebilen cihazlar, AVM, ofis, okul, hastane, toplu taşıma istasyonları, havaalanları, iş yerleri ve diğer binalarda kontrol amacıyla kullanılabiliyor.

Termal kameraların mobil, duvar ya da tavana monte edilebilen seçenekleri de var. Kameralar 5 metreye kadar güvenli bir mesafeden, 35 derecelik görüş açısı içerisinde noktasal ve bölgesel ölçüm yapabiliyor. Kesintisiz video kayıt özelliğine sahip termal kamera çözümleri, 6 farklı ısı sınırı belirleme olanağı sağlıyor ve her biri için alarm ile uyarı yapabiliyor.

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