Uzaktan Eğitim ve Hibrit Eğitim İçin Verimli ve Güvenli Kablosuz Ağ Şart

Covid-19 vakalarının artış göstermesi ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim yoluyla başlayacak olması ve devamında uygulanması planlanan hibrit eğitim yöntemi, kesintisiz internet ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.