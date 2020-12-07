Uzaydaki İlk COVID-19 Testi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Gerçekleşiyor

SpaceX'in CRS-21 görevinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ – ISS – International Space Station) gönderilmesi ile beraber pek çok malzeme ve araştırma da uzay istasyonuna ulaşmış oluyor ve bunların arasında, uzayda gerçekleştirilecek ilk COVID-19 ilaç deneyi de var.
Deneyde astronotlar herhangi bir tedavi görmeyecekler; hatta olayın astronotlarla bir ilgisi de yok. Bu deneyin amacı, intravenöz olarak (damardan) verilen antiviral ilaç Remdesivir'in etkinliğini arttırmak olacak. Avrupa Uzay Ajansı (ESA – AUA) tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre bilim insanları, Avrupa'nın ticari ICE Cubes Hizmeti'ni kullanarak Remdesivir'in teslim maddesi siklodekstrin ile nasıl etkileştiğini daha iyi anlamak ve ilacın etkinliğini arttırmak amacıyla mikro yerçekimi ortamında bir COVID-19 ilacını deneyecekler.
ICE Cubes (Buz Küpleri) kısaltması "International Commercial Experiment Cubes" (Uluslararası Ticari Deney Küpleri) açılımına sahip ve bu hizmet, ticari varlıkların araştırma amacıyla mikro yerçekimi ortamına erişmesine imkan tanıyor. ESA'nın söylediğine göre bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda COVID-19 ile ilgili herhangi bir araştırmanın ilk defa gerçekleştirilmesi olacak.
Remdesivir, Koronavirüs salgını sırasında Dünya'da büyük sorunlar yaratan (ve çok sayıda ölüme sebep olan) COVID-19 tedavisinde bir umut kaynağı olmuştu. Ekim ayında FDA, ciddi COVID-19 semptomlarına sahip olan hastalara yardımcı olma amacıyla bu antiviral ilacın kullanımı için bir acil durum izni vermişti.
Ancak Remdesivir'in etkili olup olmadığı konusunda genel bir ortak görüş bulunmuyor. Ayrıca Kasım ayında Dünya Sağlık Örgütü, "şu anda Remdesivir'in bu hastalarda hayatta kalma ve diğer sonuçları iyileştirdiğine yönelik bir kanıt olmadığını" söyleyerek COVID-19 hastalarında ilacın kullanılmasına karşı bir şartlı tavsiye yayınlamıştı.
Deneyin müşterilerinden biri olan teknoloji firması InnoStudio'nun Kasım ayında bir açıklama ile söylediğine göre Remdesivir'in arkasındaki gruplar, UUİ üzerindeki çalışmanın ilacı daha etkin yapmasını ve böbrek sorunları olan hastalarda kullanım riskini azaltmayı hedefliyor.
Deney, UUİ üzerinde bilim ve fizik araştırma çabalarına ev sahipliği yapan bir modül olan ESA'nın Columbus laboratuvarında gerçekleştirilecek.
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