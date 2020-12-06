Utah'taki Gizemli Monolitin Kayboluşu İle İlgili Yeni Bir Video Yayınlandı

İnternete sızan yeni bir videoda, bir görünüp bir kaybolan gizemli monolitlerin ilkinin nasıl ortadan kaybolduğu, hatta içinde neleri gizlediği ortaya çıktı.

Gizemli monolitlerin içinde ne olduğu göründü!

Geçtiğimiz hafta Utah'ta bir anda ortaya çıkan ve uzaylılar tarafından dikildiği iddiaları ile interneti karıştıran monolit, bir süre sonra ortadan yok olmuş, yeni bir tanesi Romanya'da ortaya çıkmıştı. 

Bu monolitleri kimlerin oralara koyduğuna dair yeni bir ipucu yok (normalde monolitler teknik olarak taştan yapılmış olmalı, ancak bunlar bildiğimiz gibi metal) veya birbirleri ile bağlantılı olup olmadıkları da bilinmiyor. İnternette yayınlanan yeni bir videoda ise, Utah çölünde keşfedilen monolitin yerinden sökülüşü görülüyor. Bir YouTuber tarafından yayınlanan videoda monoliti söken kişilerin onu alıp götürüşü de izlenebiliyor.

We REMOVED the Utah Monolith. || Nov 27, 2020 ||We REMOVED the Utah Monolith. || Nov 27, 2020 ||
On the night of November 27, 2020, at about 8:30pm— our team removed the Utah Monolith. We will not be including any other information, answers, or insight at this time.

Videoyu yayınlayan MrSlackline isimli YouTube kullanıcısı "27 Kasım 2020 gecesi, saat 20:30'da ekibimiz Utah monolitini kaldırdı. Şu an için daha fazla bilgi vermiyoruz" yazdı. Çekimlerde, kökeni inanılmaz derecede insan yapısı görünen ve insanlar tarafından kolaylıkla yapılabilecek monolitin içi de görülüyor. Dakikalar içinde oldukça kolay bir şekilde sökülebiliyor, yani eğer uzaylılar tarafından oraya konmuş olsa bile, üzerinde hiç uğraşılmamış, özensiz bir mesaj gibi değerlendirmek mümkün.

Görülen o ki, gizemli monolitin içinde hiçbir şey yok. Herhangi bir yazı, daha küçük bir monolit, uzaylılardan gelen herhangi bir mesaj... Neden konulduğu da bilinmiyor. Aynısını günün birinde Ay'da veya Jüpiter'de keşfedemezsek, şimdilik bunun küresel bir şaka olduğunu düşünmeye devam edeceğiz. Ama en azından, Utah'taki monolitin nasıl ortadan kaybolduğunu artık biliyoruz. 

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