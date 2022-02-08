"Uzaydan Gelen" Değerli Elmas, Açık Artırma ile Satışa Sunuldu!

Dünyanın en büyük kesilmiş elması müzayedeye çıkmak üzere. "Enigma" lakaplı olağanüstü mücevher, uzaydan geldiği iddia edilen milyarlarca yıllık siyah bir elmas. Müzayede evinin bildirdiğine göre, bu, son derece nadir olarak bulunan bir carbonado siyah elması. Bu elmaslar genelde 2,6 ile 3,8 milyar yıl yaşında oluyorlar. İçinde azot, hidrojen ve genelde metoritlerde bulunan osbornite minerali yer alıyor. Bu da elmasın uzaydan geldiği iddialarını güçlendiriyor.
Ancak burada genel kurala uymayan bir durum söz konusu. Uzaydan gelen elmas parçaları genelde nano boyutlarda oluyor. Oysa bu elmas onlara göre devasa boyutta ve 555,55 karat ağırlığında. Enigma elmasının bir asteroidin gezegenimize çarpması sonucu oluşmuş olabileceği düşünülüyor. 55 yüzlü Elmas, 2006'da Dünya'nın en büyük kesilmiş elması olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.
Enigma'nın, müzayedede 6 milyon doların üzerine satılması bekleniyor.
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