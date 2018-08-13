Uzmanlar Uyardı: Gece Ekrana Bakmak Kör Edebilir
Telefon ve tabletlere gece karanlığında bakmak, yeni bir araştırmaya göre gözlerinize ciddi seviyede zarar veriyor olabilir!
Yeni bir araştırmaya göre, akıllı telefonunuzdaki ve dizüstü bilgisayarlarınızdaki mavi ışık körlüğü hızlandırabilir.
Toledo Üniversitesi'nden araştırmacılar, telefon, tablet ve televizyonların yaydığı mavi ışığa uzun süreler boyunca maruz kalmanın görüşe zarar verebileceğini ve gözün ışığa duyarlı hücrelerinde zehirli moleküller oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmacılar bunun makula dejenerasyonu (sarı benek hastalığı) ve diğer göz hastalıklarını hızlandırabileceğini öne sürüyorlar.
Araştırma sonuçları nature.com'da 5 Temmuz'da yayınlandı. Çalışmada, araştırmacılar canlı hücreleri çeşitli ışık türlerine maruz bıraktılar. Mavi ışığa maruz kalmanın retinada ışığa tepki veren hücreler olan fotoreseptör hücrelerde zehirli kimyasal moleküller oluşturan reaksiyonları tetiklediğini tespit ettiler. Araştırma grubunun yaptığı açıklamaya göre, hücrelerimizin telefon ve televizyon gibi cihazlardan günlük mavi ışık maruziyetine nasıl tepki verdiğini anlamayı hedefliyordu.
"Bir cep telefonundan çıkan ışığın miktarına bakarsanız, çok fazla gibi değil, tolere edilebilir gibi görünüyor" diyen Dr Payton; bazı cep telefonu şirketleri ekranlara mavi ışık filtreleri eklemesini de iyi bir fikir olarak değerlendirdi.
Makula dejenerasyonu gibi göz hastalıkları, retinadaki ışığa duyarlı hücrelerin bozulmasından kaynaklanır. Yaşla ilişkili hastalık ve körlüğe neden olabiliyor. Araştırmayı destekleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Brightfocus Foundation'da yayınlanan bir rapora göre, şu anda ABD'de 11 milyon insanın bir çeşit maküler dejenerasyon var. Hasta sayısı muhtemelen 2050'ye kadar iki katına çıkacak.
Araştırma ekibinden Toledo Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik yapan Dr. Ajith Karunarathne, Guardian'a yaptığı açıklamada insanların dışarıda hem UV hem de mavi ışığı filtreleyebilen güneş gözlükleri takmaları ve karanlıkta akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve benzeri cihazları kullanmaktan kaçınması konusunda uyarılarda bulundu.
Gözlerinizi korumak için yapılabileceklerden bir diğeri ise mavi ışığı bloke edebilen sarı veya turuncu renkli lensler bulunan gözlükler kullanmak.
Yavuz Şimşek
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