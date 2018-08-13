Uzmanlar Uyardı: Gece Ekrana Bakmak Kör Edebilir

Telefon ve tabletlere gece karanlığında bakmak, yeni bir araştırmaya göre gözlerinize ciddi seviyede zarar veriyor olabilir!

Telefonların Yaydığı Mavi Işık Kör Ediyor

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