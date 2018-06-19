Verilerinizi 100 Farklı Siteden Talep Edin
Hangi web sitesi, hangi kişisel verilerinizi saklıyor? Peki bu verileri nasıl indirebilirsiniz? Cevap, bu web sitesinde...
Web sitelerine teslim ettiğimiz kişisel veriler bazen sadece eposta adresimiz ve parolamızdan ibaret iken, bazı siteler nereye gittiğinizden neleri beğendiğinize her şeyi kaydedebiliyor.
100'ün üzerinde web sitesinin gizlilik ilkelerini okuyan My Data Request, hangi sitenin hangi verilerinizi topladığını ve bu verileri nasıl indirebileceğinizi hızla görmenizi sağlıyor. Sitede listelenen firmalar arasında Twitter, Uber, Facebook, YouTube, Tinder, Venmo, Evernote, Waze, Spotify, Skype, Gmail, Coinbase ve hatta Angry Birds bile var.
Sitede herhangi hizmetin adına tıkladığınızda karşınıza firmanın gizlilik ilkelerine ulaşmanızı sağlayan bir bağlantı ve verilerinizi indirmenizi sağlayan bir bağlantı geliyor. Bazı durumlarda firmaya verilerinizi istemek için gönderebileceğiniz bir eposta şablonu sunuluyor.
My Data Request, sitelerin hakkınızda bilgi toplamasını durdurmayacak ancak neleri paylaştığınızı anlamanızı kolaylaştırabilir.
Zeynel A. Öztürk
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