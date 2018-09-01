Vestel Venus Z30 Ön İnceleme
Vestel'in IFA 2018'de tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Venus Z20'yi elimize aldık; ilk bakış attık!
Vestel'in, yeni akıllı telefon modeli Venus Z20, IFA 2018'de tanıtıldı. Yeni modelin tüm detaylarını sizlerle zaten paylaşmıştık. Ancak elbette fuar alanında görmüşken ilk bakış atmaktan da geri duramadık. MediaTek 6763T işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı gibi özellikleri bulunan telefon, ayrıca Face Unlock özelliğinin de sahibi.
Arka yüzde çift kamera bulunduran telefon, böylece alan derinlikli fotoğraflar çekebiliyorken, parmak izi sensörü de telefonda elbette unutulmamış.
Özellikle tasarımıyla dikkat çeken Vestel Venus Z30, başka neler sunuyor, ne gibi özellikler getiriyor. Bunlarla ilgili tüm bilgileri kısa kısa hemen yukarıdaki Venus Z30 ilk bakış videomuzda görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın