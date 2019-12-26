VİDEO: Yerli Otomobil, Yollarda Görüntülendi!

Yarın resmi tanıtımının yapılması beklenen Türkiye'nin yerli otomobilinin, yollarda giderken çekilmiş bir videosu yayınlandı!

Oynat Yerli otomobilden yol videosu Yarın resmi tanıtımının yapılması beklenen Türkiye'nin yerli otomobilinin, yollarda giderken çekilmiş bir videosu yayınlandı!

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen ve yarın resmi olarak tanıtılması beklenen yerli otomobilin yollarda çekilen bir videosu, bugün saat 19.23'te, TOGG Twitter hesabından yayınlandı. "Direksiyonda biz varız" mesajıyla yayınlanan görüntüde otomobilin Gebze Bilişim Vadisi'nden çıkıp Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiği görülüyor. Ancak videodaki araç, ön camı hariç tamamen örtülü bir şekilde yol alıyor.

Aracın markasının TOGG olması bekleniyor ve tamamen elektrikli olacağı biliniyor. SUV tipindeki yerli otomobilin model isminin ise, yarın yapılacak tanıtımda açıklanması bekleniyor.

TOGG, bugün daha erken saatlerde de yukarıdaki görüntüyü yayınlamıştı. Görüntüde, yerli otomobilin içi gözler önüne seriliyor.

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