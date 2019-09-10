Vivaldi Web Tarayıcısı Android'e Geldi
Dev web tarayıcılarını sessizce takip eden Vivaldi'nin Android sürümü, uzun bir bekleyişin ardından Play Store'a geldi!
Opera'nın CEO'su 2016'da Vivaldi web tarayıcısını ortaya çıkarmış, orijinal Opera'nın kısayollarını ve ince ayarlarını özleyenler için yeni bir seçenek sunmuştu. Vivaldi şimdi beta sürüm olarak Android'de de kullanılabiliyor.
Vivaldi'nin Android sürümü, sekme desteği, yer işaretleri ve parola eşitleme, gizli gezinti gibi bekleyebileceğiniz çoğu özelliğe sahip. Opera'yı sevenleri sevindirecek bir işlev, yer işaretlerine çabucak ulaşmanızı sağlayan Hızlı Erişim desteğinin uygulamaya eklenmiş olması. Uygulama gizliliğe önem verdiğinden topladığı verilerin miktarına dikkat ediyor ve eşitleme için uçtan uca şifrelemeyi kullanıyor.
Uygulama, not alma, hızla arama motoru değiştirme, tüm sayfanın ekran görüntüsünü alma gibi alışılmadık özelliklere de sahip.
Vivaldi'nin beta sürümü, Google Play Store'dan indirilebiliyor.
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