Vivaldi Web Tarayıcısı Android'e Geldi

Dev web tarayıcılarını sessizce takip eden Vivaldi'nin Android sürümü, uzun bir bekleyişin ardından Play Store'a geldi!

Vivaldi Web Tarayıcısı Android'e Geldi

Opera'nın CEO'su 2016'da Vivaldi web tarayıcısını ortaya çıkarmış, orijinal Opera'nın kısayollarını ve ince ayarlarını özleyenler için yeni bir seçenek sunmuştu. Vivaldi şimdi beta sürüm olarak Android'de de kullanılabiliyor.

Vivaldi'nin Android sürümü, sekme desteği, yer işaretleri ve parola eşitleme, gizli gezinti gibi bekleyebileceğiniz çoğu özelliğe sahip. Opera'yı sevenleri sevindirecek bir işlev, yer işaretlerine çabucak ulaşmanızı sağlayan Hızlı Erişim desteğinin uygulamaya eklenmiş olması. Uygulama gizliliğe önem verdiğinden topladığı verilerin miktarına dikkat ediyor ve eşitleme için uçtan uca şifrelemeyi kullanıyor.

Uygulama, not alma, hızla arama motoru değiştirme, tüm sayfanın ekran görüntüsünü alma gibi alışılmadık özelliklere de sahip.

Vivaldi'nin beta sürümü, Google Play Store'dan indirilebiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Apple, İddiaların "Çoğunu" Yalanladı
Microsoft'tan, Huawei Konusunda Trump Eleştirisi
Binlerce Oyuncu GameX 2019'a Koştu
Huawei, Mate 30 ile Birlikte Watch GT 2'yi de Tanıtabilir!
Hackerler 19 Yıl Boyunca Bilgi Çalmış!

İlginizi çekebilir

 

 