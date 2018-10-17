Vivaldi'den Resim İçinde Resim İşlevi
Kişiselleştirme özellikleriyle tanınan web tarayıcıs Vivaldi, internette video izlemeyi sevenleri sevindirecek yeni bir özelliği test ediyor!
Gelişmiş sekme yönetimiyle öne çıkan web tarayıcısı Vivaldi, internetten video izleyenler için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. "Resim içinde resim" işlevi, siz siteden siteye dolaşırken videoyu küçük bir kutu içinde izlemeyi sürdürmenize olanak tanıyor.
Vivaldi'nin beta sürümünde kullanıma açılan yeni işlevi denemek için herhangi bir HTML5 videosuna sağ tıklayıp, açılan menüden "Picture-in-picture" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Böyle bir işlev ilk defa Vivaldi'de sunulmuyor, Apple'ın benzer bir yeteneği Safari'ye iki sene önce eklediğini biliyoruz.
Google'ın da böyle bir işlevselliği Chrome'a taşımak istediğini ancak işlevin henüz geliştirme aşamalarının başında olduğunu söyleyelim. Denemek isteyenler bazı deneysel ayarları kurcalayarak işlevi etkinleştirebilirler.
İndirin: Vivaldi Browser Snapshot 1332.4 (beta)
Zeynel A. Öztürk
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