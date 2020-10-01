Vodafone Türkiye'ye yeni CEO: Alex Froment-Curtil

Vodafone Türkiye CEO'su olarak Alex Froment-Curtil atandı. Vodafone Mısır CEO'su olarak görev yapan Froment-Curtil, Vodafone Türkiye CEO'luğunu 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan'dan devralacak.