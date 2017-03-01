Vodafone Vakfı'na GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Ödül

Vodafone Vakfı, Global Mobil Ödülleri kapsamında verilen en yüksek saygınlık ödülü olan Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

Vodafone Vakfı'na MWC'de ödül

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