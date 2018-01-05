Volkswagen, e-Golf Üretimini Arttıracak
Volkswagen, elektrikli araç konusuna daha fazla eğilecek e-Golf üretimini arttıracak.
Volkswagen'ın ilk elektrikli e-Golf otomobili 100 km'den az menzil aralığına sahipti ve bu da alıcıları satın alım noktasında bir hayli düşünmeye itiyordu. İlk elektrikli e-Golf'ü 2014 yılında piyasaya sunan Volkswagen, 2018'de üretimi arttırma ve otomobilini güncelleme niyetinde.
Elektrikli otomobillere ilgi geçtiğimiz sene de arttı ve artmaya devam ediyor. Her ne kadar ülkemiz altyapı bakımından buna henüz pek hazır olmasa da, özellikle Avrupa kentlerinde elektrikli otomobillerle sıkça karşılaşmak mümkün.
Volkswagen aldığı karar neticesinde, e-Golf üretimini 2018 yılında günde 35 araçtan 70 araca çıkartarak, kapasitesini tam 2 kat arttıracak. Elbette bu artış bir günde olmayacak. Şirket, üretimi kademeli şekilde arttıracak ve bu üretim neticesinde ilk araç çıkışları Mart 2018'e kadar olmayacak.
İlgileneler hatırlayacaklardır; Volkswagen, e-Golf otomobilini 2017 yılında güncellemiş ve en büyük gelişmeyi bataryasıyla sunmuştu. 35.8 kWh'lık batarya ile gelen yeni e-Golf, menzili 200 kilometreye çıkartmıştı.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın