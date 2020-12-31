Walking Dead'de Beklenen Buluşma Gerçekleşiyor; Rick Grimes Geri Dönüyor

9. sezonda The Walking Dead dizisine veda Andrew Lincoln, ya da dizide canlandırdığı Rick Grimes karakteri, 2021 yılında Walking Dead evrenine geri dönüyor. Dizi ise, son sezonuna hazırlanıyor.