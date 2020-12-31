Walking Dead'de Beklenen Buluşma Gerçekleşiyor; Rick Grimes Geri Dönüyor

The Walking Dead'in ilk bölümünden itibaren serinin en önemli karakterleri arasında yer alan Rick Grimes, 9. sezonda, gizemli bir sahne ile birlikte Walking Dead evrenine veda etmişti. Andrew Lincoln tarafından canlandırılan karakterin bir daha diziye dönmesi beklenmiyor. Bunun yerine, Rick Grimes'ı temel alan ve diziden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını bizlere sunması beklenen bir film üzerinde çalışıldığı biliniyor.
Ancak şimdiye kadar, bu film hakkında neredeyse hiçbir şey öğrenebilmiş değildik. Şimdiyse, filmin ne zaman vizyona gireceği hakkında bazı ipuçlarına sahibiz. Dizinin bazı bölümlerinin yönetmenliğini üstlenen Rosemary Rodriguez, The Walking Dead'in resmi Twitter hesabından sorduğu "2021 ile ilgili en çok beklediğiniz şey nedir?" sorusuna "Rick Grimes'ı beyaz perdede görmek" cevabını verdi. Bu cevap, pek çok hayran tarafından filmin 2021 yılında vizyona gireceği şeklinde yorumlandı.
Rick Grimes ekseninde gelişecek Bir Walking Dead filminin çekileceği, 2018 yılında senarist Scott Gimple tarafından duyurulmuştu. Hatta ilk plan, filmin çekimlerinin 2019 yılı içerisinde tamamlanması ve aynı yıl vizyona girmesi yönündeydi. Ancak bu plan gerçeğe dönüşmedi. 2020 yılı ise, Koronavirüs salgını nedeniyle tamamen "çöpe gitti."
Şimdiyse, filmin çekimlerinin 2021 yılında başlaması planlanıyor. Eğer plan bu kez tutarsa, The Walking Dead filminin 2021 yılının ortalarında vizyona girmesi için hiçbir engel kalmayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın