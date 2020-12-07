The Walking Dead'deki salgından önce Daryl Dixon'ın hayatı nasıldı?

The Walking Dead dizisinin en sevilen isimlerinden Daryl Dixon'ın zombi salgınından önce nasıl bir hayatı vardı? Daryl Dixon bir zombi kıyametinde hayatta kalmakta zorlandı ancak The Walking Dead olaylarından önceki hayatı da aynı derecede trajikti...