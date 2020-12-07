The Walking Dead'deki salgından önce Daryl Dixon'ın hayatı nasıldı?

Bir zombi kıyametinden kurtulmak, The Walking Dead'de yer alan karakterler için yeterince zor ancak Daryl Dixon gibi bazı figürler, toplumun çöküşünden çok önce zor durumlar yaşadı.
Norman Reedus, 2010'da ilk kez yayınlanan AMC dizisinin 1. sezonundan bu yana hayranların favorisini oynadı. O zamandan bu yana, Daryl, Rick Grimes'ın sağ kolu ve kendi başına bir lider olarak hareket ederek grubun hayati bir üyesi olarak ortaya çıktı.
DARLY İLK KEZ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Screen Rant'in haberine göre Daryl, "Tell It to the Frogs" adlı 1. sezon bölümünde ilk kez tanıtıldı. O ve ağabeyi Merle Dixon, sert tavırları nedeniyle yabancı olarak görülmelerine rağmen hayatta kalanlar grubunun üyeleriydi. Grubun Merle'yi ölüme terk etmesine rağmen, hayatta kalanlar Greene aile çiftliğine ve sonunda hapishaneye taşındığında Daryl ortalıkta kaldı. Zaman geçtikçe, ayrılmış Daryl açılmaya başladı, özellikle Carol ve Beth Greene ile bağ kurdu.
Grup sürekli olarak yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığı için Daryl, güvenilir arbaleti sayesinde kendini ve başkalarını korumaya geldiğinde her zaman en yetenekli kişilerden biri olarak ortaya çıktı.
KIYAMETİN İLK AŞAMALARINDA DARYL HALA YALNIZDI
Kıyametin ilk aşamalarında, Daryl hala biraz yalnızdı. On sezon sonra, figür bağlantılı topluluklar için kilit liderlerden biri olarak hizmet ediyor. Hâlâ sessiz eğilimleri olmasına rağmen, Daryl, Lydia ve Judith gibi en genç grup üyelerine bile bakma yolundan çıktı. Serinin hayatta kalan son orijinal yüzlerinden biri olabilir, ancak Daryl'ın karakteri çizgi romanlardan gelmediği için yolculuğu daha dikkat çekici hale getirildi. Bununla birlikte, TV şovu Daryl'e bir arka plan vermek için çaba sarf etti ve bu oldukça trajik.
AĞABEYİNE HAYRANDI
Daryl'in ağabeyine olan hayranlığı, The Walking Dead 1. sezonunda ortaya çıktı. Dixon kardeşlerin, cahil ebeveynleriyle Gürcistan'ın dağlarında büyüdüğü belirlendi. Babaları istismarcı bir alkolik iken, anneleri de sigarasının neden olduğu bir ev yangını nedeniyle zamansız ölene kadar oğullarını ihmal etti. Merle, çocuk gözaltında çok zaman geçirdiğinden, Daryl kendi başının çaresine bakmayı öğrendi. Merle orduya katıldığında bunu yapmaya devam etti, ancak sonunda serseri olarak yaşayarak yeniden bir araya geldiler.
UZMAN BİR AVCI OLDU VE KENDİ YOLUNU ÇİZDİ
Bir yerden bir yere giderken, Daryl hayatta kalma becerilerini geliştirerek uzman bir avcı ve izci oldu. Merle, kıyamet olaylarından önce, Daryl'in hayatta bir amacı olmadığını anladığı sırada uyuşturucuya girdi.
Dünya altüst olduğunda, kardeşler birbirine yapışmıştı ama neyse ki Daryl, Merle'nin The Walking Dead'deki ölümünden sonra kardeşinin nefret dolu görüşlerini bıraktı. Kardeşinin izinden gitmeyerek ve en karanlık durumlarda bile umut bularak kendi yolunu çizdi. Merle hiçbir zaman büyük bir akıl hocası olmadı, ancak Daryl, The Walking Dead ve ötesinde kalan sezonlarda daha iyi bir gelecek için diğer hayatta kalanlara rehberlik etme şansına sahip.
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