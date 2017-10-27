Walmart, Windows'u Bırakıp Mac'e Geçiyor!

ABD'nin perakande devi Walmart, Windows'lu PC'leri bu nedenlerle bırakıp çalışanlarına Mac satın almayı planlıyor!

Walmart, Windows'u Bırakıp Mac'e Geçiyor!

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