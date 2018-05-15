Web Sitelerinin Hakkınızda Topladığı 5 Bilgi
Web siteleri siz haberiniz olmasa da, hakkınızda birçok şeyi kolayca görebiliyor! İşte bunlardan beşi...
İnternette dolaşmak çok basit ve masum bir iş gibi görünüyor. Bir arama yapıp, birkaç web sitesi bulup, bunlar arasında dolaşıyor ve ilginç bilgilerden faydalanıyorsunuz. Tüm bunları yaparken toplanan bilgileriniz, sizi şaşırtabilir.
İşte web sitelerinin hakkınızda toplayabildiği 5 özel şey.
1. Konumunuz
Web sitelerinin hakkınızda en kolay öğrenebileceği bilgilerin başında konumunuz geliyor. Bunun nedeni, internete bağlı her bilgisayarın bir IP adresiyle kayıtlı olması.
Web siteleri, siteyle bağlantınızla ilgili bazı bilgiler toplayan kod parçacıkları kullanırlar. Bu kodlar zararlı değillerdir.
Konumunuz genellikle bulunduğunuz şehir gibi kabaca belirlenebilir. Nerede göründüğünüzü IPLocation.net gibi hizmetlerden faydalanarak kontrol edebilirsiniz. VPN hizmetlerini kullanarak IP adresinizi, dolayısıyla bulunduğunuz konumu gizleyebilirsiniz.
2. Sistem Bilgileri ve Kişisel Bilgiler
Çoğu kullanıcı farkına varmasa da web tarayıcınız, tarayıcı türü, işletim sistemi, ekran çözünürlüğü ve hatta kullandığınız Flash sürümü gibi bilgileri web sitelerine gösterir. İnternette dolaşırken Google'a oturum açmışsanız Google, yaptığınız aramalara göre yaşınızı ve cinsiyetinizi de tahmin etmeye çalışır. Bu bilgiler, Google Analytics yoluyla web sitelerinin sahiplerine sunulur. Burada önemli olan, hassas hiçbir bilginin toplanmamasıdır. Sitelerin gördüğü yaş, cinsiyet gibi bilgiler tahmine dayalıdır ve her zaman doğru değildir.
3. Aileniz ve Arkadaşlarınız
Facebook hesabınıza erişim izni verdiğiniz sitelerin sayısı zamanla kontrolden çıkabiliyor. Bu siteleri Facebook'ta Ayarlar > Uygulamalar ve Web siteleri altından kontrol etmenizi ve gereksiz olanları kaldırmanızı tavsiye ediyoruz.
4. Adresiniz, Telefon Numaranız ve Eposta adresiniz
Paylaşılmasını istemediğiniz bilgileri web sitelerine yazmamanızda fayda var. Şimdiye kadar kaç web sitesine "kaydolduğunuzu" ve bu sırada eposta adresinizi ve ev adresinizi yazdığınızı düşünün. Bu bilgilerin kötü niyetli ellere geçebileceğini çoğu zaman düşünmüyoruz.
İnternette hiçbir formu doldurmayın demiyoruz, ancak bunu mümkün olduğunca az yapın ve sadece güvendiğiniz, büyük markalara adresinizi verin.
5. Beğendikleriniz
Reklam firmaları tarafından kullanılan üçüncü parti cookie'ler, birinci parti cookie'lerin aksine sizi farklı sitelerde takip edebiliyorlar. Bu şekilde nelere ilgi duyduğunuzu keşfetmek, reklam firmaları için hiç de zor olmuyor. Üçüncü parti cookie'ler, sadece web sitelerine verdiğiniz bilgilere ulaşabiliyor ve sizi web kamerasından izleyemiyorlar, yani tehlikeli değiller. Ancak üçüncü parti cookie'ler sizi korkutuyorsa, bunları tarayıcı ayarlarından kapatabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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