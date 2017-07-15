WhatsApp Artık Her Dosyayı Paylaşmaya İzin Veriyor!

WhatsApp'ın yeni güncellemesi, uygulamanın sinir bozabilen bir kısıtlamasını ortadan kaldırdı! İşte önemli yenilikler...

WhatsApp Artık Her Dosyayı Paylaşmaya İzin Veriyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
WhatsApp Artık Her Dosyayı Paylaşmaya İzin Veriyor!
"Trump Twitter'da vatandaşların haklarını ihlal ediyor"
Serinleten 46 duvar kağıdı!
Vertu, Borç Yüzünden İngiltere Fabrikasını Kapattı
Galaxy Note FE'nin Pilinde Neler Değişti?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir