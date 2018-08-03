WhatsApp Business Mesajlarını Engelleyin!
WhatsApp Business mesajları canınızı sıkıyorsa, çözümü çok kolay!
WhatsApp, geçtiğimiz yıl mesajlaşma platformunu finanse etmek için WhatsApp Business'ı, yani WhatsApp iş hesaplarını uygulamaya geçirmişti. WhatsApp iş hesapları; şirketlerin size servisleri hakkındaki bilgilerini, bilet aldığınıza dair doğrulama mesajlarını, havale işlemleri bildirimleri gibi birçok bilgiyi size mesaj olarak iletmesine olanak sağlıyor. WhatsApp, bu şekilde SMS ile halledilen birçok işlemi kendi platformuna taşımayı amaçlıyor ve müşteri - iş sahibi arasındaki etkileşimleri de arttırmayı hedefliyordu.
Birçok şirket ise bunun sonucunda bilgilendirme servislerini WhatsApp'a taşıdı. Örneğin Hindistan'da faaliyet gösteren bir bilet satın alma platformu olan BookMyShow, sinema ve gösteri biletlerini WhatsApp üzerinden satıyor, rezervasyon ile ilgili bilgileri ve hatta yakında gerçekleşecek olan etkinlik haberlerini bile WhatsApp üzerinden paylaşıyor. Bunun yanında Citibank gibi birçok banka da bilgilendirme mesajlarını WhatsApp üzerinden gönderebiliyor. Bir başka örnek olarak haber bültenleri, vatandaşların kendi çevrelerinde gerçekleşen haber değeri taşıyabilecek olayları da WhatsApp hesapları üzerinden kendilerine göndermelerini isteyebiliyor.
Bununla birlikte, birçok işyeri ise her daim cebimizde taşıdığımız iletişim kanalını kötüye kullanmaktan çekinmiyor ve müşterilerini WhatsApp mesajları aracılığıyla reklam yağmuruna tutuyor. Ancak bundan kurtulmanın kolay bir yolu var ve uygulaması sadece birkaç saniye alıyor:
1. WhatsApp'ı açın ve engellemek istediğiniz iş hesabının sohbet penceresine girin.
2. Sohbet penceresinde sağ üstte bulunan üç noktaya dokunun.
3. Engelle seçeneğine dokunun.
WhatsApp'ın mesajlaşma servisini finanse etmesi ihtiyacı sebebiyle WhatsApp Business'ın yakın zamanda ortadan kaybolmayacağını söyleyebiliriz. Yine de bu özellikten memnunsanız ve sıklıkla WhatsApp üzerinden iletişim kurduğunuz bir işyeri varsa, işyerinin WhatsApp sohbetini WhatsApp widget'larını kullanarak ana ekrana bile ekleyebilirsiniz. Ancak, bir iş yerinin hesabı sizi gereksiz bildirimler ve reklamlarıyla rahatsız ediyorsa söz konusu hesabı engelleme seçeneği de her zaman için açık olacaktır.
Doğan Kürşat Aktaş
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