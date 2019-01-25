WhatsApp Business Özellikleri Masaüstüne Geliyor
WhatsApp, Business kullanıcıları için büyük kullanım kolaylığı getirecek bir güncelleme yayınlayacak
- Doğan Kürşat Aktaş
WhatsApp, geçtiğimiz gün blog sayfasında yaptığı duyurusunda WhatsApp Business kullanıcılarını sevindirecek yenilikleri tanıttı. Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma uygulaması, açıklamasında WhatsApp'ın internet ve web sürümlerine getireceği özellikler ile iş yeri sahiplerine müşterileri ile iletişim kurma konusunda zaman kazandıracak ve büyük kolaylıklar sağlayacak.
Duyurunun WhatsApp Business servisinin duyurulmasının bir sene ardından yapılmış olduğu göz önüne alındığında iş yeri sahiplerinin bu özelliği uzun bir süre boyunca beklemiş olduklarını söyleyebiliriz. Firmanın açıklamasında aynı zamanda WhatsApp Business servisinin bu bir senelik süre zarfında elde ettiği başarıdan da söz ediliyor:
"Geçtiğimiz yılın Ocak ayında WhatsApp Business uygulamasını yayınladık ve şimdi beş milyondan fazla iş yeri, müşterilerine destek sağlamak, işlerini büyütmek ve dünya çapında topluluklarına ulaşmak için platformumuzu kullanıyor. Milyonlarca iş yerinin büyümesine katkıda bulunduğumuz için heyecanlıyız. Örnek olarak Hindistan'da Bengaluru merkezli bir gözlük markası olan Glassic, satışlarının %30'unun WhatsApp Business üzerinden yapıldığını bize aktardı."
WhatsApp, ayrıca Business servisine eklenecek üç yeni özelliği daha tanıttı:
- Çabuk Cevaplar, klavyede "/" tuşuna basarak önceden ayarladığınız cevapları hızlı bir şekilde göndermenizi sağlayacak.
- Etiketler sohbetleri etiketleyerek onları daha çabuk bulmanıza yardımcı olacak.
- Sohbet Listesi Filtreleme özelliği ise mesajlarınızı okunmamış, grup mesajları ve duyuru listeleri olarak ayırmanızı sağlayacak.
WhatsApp, bu özelliklerin kullanıcılara ne zaman geleceği konusunda bir açıklama yapmadı ancak şu an için özellikler size ulaşmadıysa, bunun daha uzun bir süre alacağını düşünmediğimizi belirtelim.
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